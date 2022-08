30 Jahre Neudörfler Dorffest

Vollbild

FB

Die zahlreichen Gäste machen das Dorffest stets zu einer Veranstaltung mit viel Schwung und Esprit. Beim Dorffest kommen die Leut‘ zusammen. Der Musikverein Szent Miklos im Jahr 2011 bei seinem Eröffnungseinzug. Bürgermeister Dieter Posch mit Dorftrommler Herbert Radel (2005). Der Auftritt des Chor Cantate nova aus dem Jahre 2001. Rudi Habeler (ehemaliger Vizebürgermeister), Siegrid Habeler, Rudolf Schmirl (ehem. Oberamtsrat), Annemarie Weltin undWalter Horvath Der Traktorverein ist auch regelmäßig mit dabei. Das 15-jährige Jubiläum 2006. Die New Village Linedancers (2010). Die Jagdhornbläser spielten 2007 auch im Regen. Am Dorffest wird auch immer gut gegessen, dank der Gastronomen, die daran teilnehmen. Kulinarische Spezialitäten gab es auch bei Wallners Ochsenbraterei. Das Dorffest lässt sich auch mit Kinderwagen besuchen. Noch mehr Gäste. Akrobatisch ging es 2006 zu. Der Feuerwehrlauf 2005.. Start war bei der Raiffeisen Bank. Regnerisch und trüb war es 2007. Der Musikverein spielte trotzdem. Das Dorffest ist auch ein Anlass für Ehrungen und Danksagungen. Auch die SPÖ-Frauen sind mit einem eigenen Stand vertreten. Die Pensionistenturnerinnen tanzten viele Jahre lang bei der Eröffnung. Der Männergesangsverein Liederkranz darf natürlich am Dorffest auch nicht fehlen.

1 /23