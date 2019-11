Mehr als 40 Aussteller bieten Produkte wie Mode, Dekoration für Haus und Garten aus Glas, Keramik, Holz, Beton, Papier, Stoff sowie Gestricktes, Schmuck, Seifen, Kosmetik, Babyaccessoires, Taschen uvm..

Kulinarisches darf natürlich auch nicht fehlen: hier reicht die Palette von Mehlspeisen über Essig, Öle, scharfe Saucen, Marmeladen, Sirupe, Liköre, Tees, Kräuter, Imkerprodukte und viele weitere Spezialitäten.

zVg

Für das leibliche Wohl gibt‘s vor Ort kleine kalte und warme Speisen und Getränke sowie Süßes etc. Damit Eltern, Omas und Opas in Ruhe stöbern können gibt es für die Kleinen als Programm am Samstag für Kinder das Adventkranzbinden mit Willi Wulkafrosch.

Highlight bei der diesjährigen Eröffnung wird die Präsentation des „Mattersburger Dirndl“ sein. Angelika Ahmed-Schedl, Damenkleidermacherin in Mattersburg mit ihrem AtelierbyAngelika interessiert sich schon seit langem für traditionelle Trachten im Burgenland und dem traditionellen Blaudruck. Aufgrund ihrer Recherchen darüber, entdeckte sie in einem Trachtenbuch aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts das „Mattersburger Dirndl“ – so war die Idee geboren dieses Dirndl aus Ihrer Heimat in ihrem Ursprung wieder neu aufleben zu lassen.

Das komplette Ausstellerverzeichnis finden Sie unter: www.bueroservice-karner.at

Jeweils gegen Ende des Abends findet täglich eine Tombola mit vielen interessanten Preisen statt!!!

Folder_VORAdventmarkt2019.pdf (pdf)

Datum: 23. und 24. November 2019 jeweils ab 14.00 Uhr

Ort: 7210 Mattersburg, Bauermühle – Schubertstraße 53

Der Eintritt ist frei

Kontakt: Gabriele Karner

Mobil: 0676/911 34 64