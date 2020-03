Autohaus Ermler - Mercedes, Smart und Mitsubishi.

Das AUTOHAUS ERMLER in Weiden am See zeigt den neuen . Der vielseitigste Kompakt-SUV, den Mercedes je gebaut hat. Jede Linie, jedes Detail ordnet sich einer Aufgabe unter: Ihnen den größtmöglichen Freiraum zu verschaffen. Der neue GLB macht es leicht, es sich bequem zu machen. Die Motoren des GLB bieten Ihnen hervorragende Performance für jeden Anspruch.

Sind Sie bereit für den großen Auftritt? Dann steigen Sie ein. Denn das neue GLE Coupé ist dafür geschaffen, aus sich herauszugehen und jeden Winkel der Welt im Sturm zu erobern. Mit seinem aufsehenerregend sportlichen Design. Einem revolutionär neuen Cockpit. Und einem vollaktiven Fahrwerk, das in seiner Klasse Maßstäbe setzt. Das Fahrassistenz-Paket Plus bietet ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit auf dem Weg zum autonomen Fahren. Das Head-up-Display verwandelt die Frontscheibe in ein faszinierendes digitales Cockpit. Damit sind wichtige Informationen immer direkt im Blick. Progressive Dynamik von der Motorhaube bis zum Heck.

Mit der MERCEDES V-Klasse sind Familien noch entspannter unterwegs, Freizeitabenteurer erleben jeden Augenblick noch intensiver und Shuttle-Fahrgäste erreichen ihre Ziele so bequem und stilvoll wie nie zuvor. Auch im Inneren beweist Sie Größe: Ihr variables Raumkonzept, die intelligenten Assistenz- und Sicherheitssysteme sowie die ausgezeichnet vernetzten Multimediasysteme sind beispielhaft im Segment. Mit neuem Motor und der neuen Topmotorisierung, sowie 9-Gang-Automatikgetriebe wird jede Fahrt noch mehr zum Fahrerlebnis.

Die A-Klasse Limousine mit MBUX (Mercedes-Benz User Experience) und sportlichem 3-Box-Design. Das System bringt künstliche Intelligenz in die A-Klasse Limousine. Jeden Tag lernt sie dazu und vor allem ihren Fahrer ein bisschen besser kennen. Sie kann sich die Lieblingssongs und den Weg zur Arbeit merken. Dann stellt sie automatisch den richtigen Radiosender ein oder zeigt einen schnelleren Weg, wenn auf dem üblichen Stau ist.

Der MERCEDES EQC verändert den Blick aufs Automobil. Zukunftsweisende Mobilität steht dem neuen EQC ins Gesicht geschrieben. Ohne einen Tropfen Benzin, ohne lokale Emissionen, ohne jede Mühe verändert er alles. Starten Sie mit uns in die nächsten 130 Jahre. Laden Sie den EQC so einfach wie Ihr Smartphone. Die beste Ladeinfrastruktur ist optimal an die individuellen Bedürfnisse angepasst. Deshalb bietet Mercedes-Benz maximale Flexibilität. Bequem und zügig zu Hause per Wallbox? Unterwegs an öffentlichen Ladestationen? Spontan an jeder herkömmlichen Haushaltssteckdose? Das alles ist möglich für höchsten Ladekomfort. Eine innovative Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie ist das Herzstück des EQC, mit ihr erzielt der neue EQC eine Reichweite von bis zu 450 km.

Weitere interessante Modelle im Angebot des Autohauses sind sicherlich der MERCEDES eVito Kastenwagen und zum Nutzfahrzeug-Sement bietet Ermler die V-Klasse an. Für ein besseres Leben in der Stadt. Jetzt kompromisslos elektrisch. Das perfekte Stadtauto war von Anfang an ein revolutionäres Fahrzeugkonzept. Und für die nächste SMART Generation gilt dies mehr denn je: Mit frischen Ideen und modernen Technologien.