Der FC Mönchhof feiert 100 Jahre

Bei der Feier wurden auch Verbandsehrenzeichen in Silber sowie Ehrenzeichen des BFV in Silber-Gold verliehen. Franz Koch wachte über den Eintritt im Festzelt. Ließen sich ablichten: Theodor Koch und Günther Wendelin. Feierten die 100 Jahre Vereinsgeschichte: Anton Giczi und Johann Hafner. Ehrengäste. Michael Haubenwallner, Gerhard Milletich, Maximilian Köllner, Günter Benkö, Werner Zechmeister, Josef Husz, Raimund Burjan, Robert Wieger, Josef Koch und Roman Barta. Geschenkübergabe. Josef Koch, Kilian Brandstätter, Julian Luisser, Hans-Peter Waba, Josef Husz, Hans Schrammel, Philipp Karner und Nicole Kirschner. Auch für die jungen Besucher gab es am Sportplatz spielerische Unterhaltung in Form von verschiedensten Hüpfburgen. Gute Stimmung auf dem Platz: Franz E. Frania, Josef Koch, Hannes Gartner, Elke Emich-Gartner und David Gartner.

