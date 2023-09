Das Mörbischer Weinlesefest von 29. September bis 1. Oktober

Jungwein, Stum & gute Stimmung

Vom 29. September bis 1. Oktober bieten die Mörbischer Winzer auf dem Festgelände in der Hauerstraße in ihren Hütten die bereits gefüllten Jahrgänge, den frisch gekelterten Jungwein, Traubensaft & Sturm zur Verkostung an. Das eine oder andere kulinarische Schmankerl rundet die Geschmacksvielfalt ab. Musikalisch wird das Fest von verschiedenen Musikgruppen begleitet. Das Fest startet am Freitag um 17 Uhr bei einem guten Glaserl Wein am Festgelände auf der Hauerstraße.

Umzug und Frühschoppen

Ein Höhepunkt ist der Traktorumzug mit geschmückten Wägen durch das Dorf (Hauptstraße) am Samstag ab 15 Uhr zum Festgelände in der Hauerstraße. Abgerundet wird das dreitägige Fest mit dem Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr. 3 Tage Mörbischer Herbstromantik ist garantiert!

Weitere Informationen finden Sie unter www.moerbisch.com