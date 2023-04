Musik, Digitalisierung & viel Bitcoin

Wir werden über den erstaunlichen Zusammenhang zwischen den musikalischen Erfindungen des 9-jährigen Mozart und der heutigen Blockchain-Technolgie diskutieren und was die Musik zum Verständnis des Bitcoin-Phänomens beitragen kann. Unsere Bullybursti-Band wird uns Proben von Musik darbieten, die so noch von niemand gehört wurde, aber die trotzdem direkt mit der Mozart-Methode komponiert wurde.



Konzert und Podiums-Diskussion unter Moderation von Niko Jilch.



Wir danken unserem Hauptsponsor Coinfinity! Österreichs ältestem Bitcoin Broker!

www.coinfinity.co

Am 13.04.2023 bei Karl Wirt in Winden am See

Come together ab 18:00 Uhr

Eintritt frei bzw. freie Spende



Veranstalter: Bullybursti GmbH/Breitenbrunn