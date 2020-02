MRT: Die Kernspin- oder auch Magnetresonanztomographie (MRT) ist das modernste bildgebende Verfahren in der Radiologie.

Das MRT arbeitet nicht mit Röntgenstrahlen, sondern mit Hilfe eines starken Magnetfeldes und kommt so ohne jegliche schädliche Strahlenbelastung aus.

Man liegt zumeist am Rücken, seltener am Bauch, und es können auch Kinder problemlos untersucht werden. Das MRT meiner Praxis (Siemens

1,5 T Sempra) der letzten Generation ist eines der leisesten und schnellsten.

WAS WIRD UNTERSUCHT:

Das MRT eignet sich nicht nur zur bester Darstellung aller Gelenke und Bandscheibenschäden, es eignet sich auch hervorragend zur Untersuchung des Gehirnes, der Bauchorgane und der Gefäße.

Zudem stellt auch die Darstellung der Brustdrüse sowie der Prostata, einen langjährigen Schwerpunkt meiner ärztlichen Tätigkeit dar.

Bei vielen Untersuchungen befindet sich der Kopf frei außerhalb der Röhre.

So können auch Patienten mit Platzangst (Klaustrophobie) zumeist problemlos untersucht werden. Wir begleiten Sie einfühlsam während der Untersuchung.

ULTRASCHALL: Neben der MRT biete ich in meiner Ordination auch Ultraschalluntersuchungen an. Diese eignen sich zum einen hervorragend zur Untersuchung der Schilddrüse sowie der Lymphknoten, ebenso für die detallierte und rasche Darstellung der Halsgefäße und der Bauchorgane. Die Untersuchung ist absolut schmerzfrei, ungefährlich und wird zumeist in Rückenlage durchgeführt.

