VORPROGRAMM:

Premiere des 1. Solokabarett von Josef “Fesoj” Latzko!

PLUSMINUS - Marco Prinner & Fabian Flader

Jimmy Schlager

Geboren und aufgewachsen im Weinviertel, glänzt der begnadete Beobachter und Geschichtenerzähler Jimmy Schlager mit wunderbar authentischen Liedern und launigen Zwischenmoderationen. Seine Sprache bringt die Dinge unverblümt, aber stets mit Leichtigkeit und Schmäh auf den Punkt, und die hervorragende eingespielte Band zaubert dazu feinsten Akustiksound. Das lässt beim Zuhören kraftvolle Bilder entstehen, in denen man sich nur allzu oft selber wiederfindet: So wird – trotz reichlich Lokalkolorit – der großen Welt und den eigenen Befindlichkeiten ein Spiegel vorgehalten, und das ist ebenso unterhaltsam wie berührend! ... mit den geschätzten Kollegen:

Chris Heller – Klavier/Akkordeon

Christoph Helm – Gitarre

Franz Rebensteiner – Bass

Bernd T. Rommel – Trommel

Josef „Fesoj“ Latzko

geboren 1964 in Oberwart, ist Musiker mit Leib und Seele, aber vor allem auch Unterhalter (in

allen Bereichen). Mitgründer der Rockgruppe „JamRock“, und jahrelanges Mitglied des Musikvereins Jugendkapelle Großpetersdorf. In seinem 1. Solokabarett verarbeitet er Autobiografisches aber vor allem deshalb, weil er von sich selbst sagt: „…das er einen Poscha hat, eigentlich zum Psycho gehört, dies sich aber erspart und deshalb auf die Bühne geht – die Zeit ist reif!“ Dabei erzählt er über seine besten Jahre, nimmt sich und die Umwelt selbst gehörig auf die Schaufel. Nun präsentiert er sein erstes Soloprogramm mit dem Titel „PARSHIT“ – ein Versuch

Marco Prinner und Fabian Fladerer

zVg

PLUSMINUS - im Stil von Pop und Rock begeisterte er durch einige selbst geschriebene Songs.

Leadsänger und Gitarrist Marco Prinner meint darüber: "Wir sind so musikfanatisch, dass wir versuchen, die Leute durch unsere Musik mitzureißen". Marco war ehemaliger Teilnehmer der TV-Show "Die große Chance" und größtes Talent des Burgenlandes 2011 (BVZ).