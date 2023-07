Kommentar der Herausgeber Sonja Planitzer und Georg Schröder

Die Akzeptanz bei allen Schichten der Bevölkerung ist Beweis dafür, dass die BVZ mit ihrer herausgeberischen Linie, ihrem redaktionellen Konzept den Erwartungen der Leserinnen und Leser gerecht wird und ihre Aufgabe als Zeitung des Landes erfüllt: lokal und landesweit.

Wer die BVZ liest, hat einen Heimvorteil! Ob Heimischer oder Zweitwohnsitzer, ob Wochenpendler oder Gast des Landes.

Die BVZ hat das, was man die Nähe zu den Menschen, zur Heimat, zum Land nennt. Die Leserinnen und Leser wollen wissen, was sich in ihrer Gemeinde, in den Regionen, den Vereinen und Institutionen, in Kultur und Politik, in der Wirtschaft und Freizeit, Kirche und Bildung ereignet.

Sie wollen aber auch informiert sein, was sich „hinter den Kulissen“ tut. Wollen verschiedene Standpunkte und Ansichten, Kontroversen und Kompromisse journalistisch aufgearbeitet und objektiv vermittelt bekommen.

Die BVZ will ein Forum für den Dialog der Gesellschaft und über den Dialog der Gesellschaft sein, Journalismus im Dienste der Kleinen und der Großen. Ein gesellschaftspolitisch und sozial engagierter Journalismus, und somit Ombudsmann der Menschen.

Journalismus für die Grundrechte und Anliegen der Bürger, der Demokratie und der christlichen Weltanschauung. Alles Bedingungen und Voraussetzungen für das Funktionieren einer humanen, demokratischen und freien Gesellschaft.

Auf die nächsten 20 Jahre!