Winzer laden zu den Rotweintagen

Von 11. bis. 13 August dreht sich in Neckenmarkt wieder einmal alles rund um den Rotwein.

Weinliebhaber erleben hautnah die Gastfreundschaft der Weinbauern, erhalten spannende Einblicke in die Welt des Weinmachens und können preisgekrönte Weine verkosten. Außerdem öffnen die Winzer am Samstag und Sonntag ihre Keller und heißen Gäste auf ihren Weingütern willkommen. Viele der 13 Betriebe sind bequem zu Fuß zu erreichen. Wer es uriger mag, kann auch die Pferdekutsche oder den Oldtimer-Traktor als Fortbewegungsmittel nutzen. Zudem gibt es einen Shuttlebus, mit dem auch weiter entlegene Weingüter in kürzester Zeit erreichbar sind.

Freuen sich auf zahlreiche Gäste. Bürgermeister Hannes Igler, Geschäftsführerin der Winzergenossenschaft Neckenmarkt Margit Wieder, Kellermeister und Obmann des Weinbauvereins Gerald Wieder sowie Gerhard Iby, Obmann der Winzergenossenschaft Neckenmarkt. Foto: Kuzmits, Isabella Kuzmits

Programm

Freitag, 11. August: 19.30 Uhr Eröffnung am Dorfplatz

19.30 Uhr Eröffnung am Dorfplatz Samstag, 12. , und Sonntag, 13. August: 11 bis 18 Uhr Tage der offenen Kellertür, ab 18 Uhr Weinkost am Dorfplatz

Musikalische Unterhaltung

Samstag: Donatus Blaskapelle

Donatus Blaskapelle Sonntag: Musikverein Weinland

Verkostung mit Ausblick: Am 12. und 13. August von 14 bis 18 Uhr bei der Donatuskapelle.