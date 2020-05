Wundambulanz Burgenland in Eisenstadt .

Wunden heilen im Normalfall ohne Komplikationen ab. Zeigen Wunden jedoch innerhalb weniger Wochen keine Heilungstendenz, so spricht man von chronischen Wunden. In diesem Fall ist ein professionelles Behandlungskonzept aus ärztlicher Diagnostik in Verbindung mit moderner, phasengerechter Wundbehandlung nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft unumgänglich.