Der Deutsch Jahrndorfer Bäckereibetrieb Hiessberger expandiert und erweitert sein Unternehmen um einen Standort in Mönchhof. Neben seinem Hauptsitz in Deutsch Jahrndorf, zwei Kaffehäusern in Bruck/Leitha und Enzersdorf/Fischa und einem Saisonbetrieb am Campingplatz in Purbach eröffnet Roland Hiessberger am Freitag eine weitere Filiale in Mönchhof.

Dort wo mehrere Jahrzehnte die Bäckerei Gindl und zuletzt die Bäckerei Auer für frische Backwaren sorgte, wird künftig die Bäckerei Hiessberger ihre Produkte anbieten. „Frisch gebacken wird gleich vor Ort“, wie Roland Hiessberger betont. Neben den klassischen Backwaren, bietet er in Mönchhof auch Molkereiprodukte, Getränke und Wurstwaren vom regionalen Fleischereibetrieb Meiringer zum Verkauf an.

„Wir werden uns nun anschauen, wie das Angebot nachgefragt wird. Ich könnte mir im weiteren Schritt auch vorstellen, das Geschäftslokal um ein paar Tische für einen Kaffeehausbetrieb zu erweitern“, so Hiessberger, der sehr optimistisch in die Zukunft des Standortes blickt, denn auch bei seinen Vorgängern sei das Geschäft gut gelaufen. Auf eine Zielgruppe setzt der Bäckermeister ganz besonders. Und zwar auf die Pendler. Deshalb wird er auch Jausenweckerl in seiner Produktpalette führen und die Öffnungszeiten entsprechend gestalten (siehe unten).

Die Idee seinen Betrieb, um einen Standort zu erweitert, sei im Gespräch mit der Bäckersfamilie Gindl entstanden. „Zuerst ging es eigentlich nur darum, ob ich Verwendung für ihre Gerätschaften habe“, schmunzelt Hiessberger. Das Gespräch habe sich allerdings in eine andere Richtung entwickelt. Nun steht also am Freitag eine Neueröffnung am Programm. Mit bewährten Verkaufsteam: „Die beiden Damen kennen die Leute und die Gepflogenheiten, sind beide sehr engagiert und haben alles im Griff“, ist sich Hiessberger sicher.

Die Corona-Krise hat das Unternehmen bis dato gut meistern können. „Im großen und ganzen haben wir fast keine Einbußen, weil wir so breit aufgestellt sind“, erklärt Hiessberger. Das Geschäft habe sich allerdings „verschoben“. Mehr Umsatz konnte etwa durch Hauszustelldienste gemacht werden. Ein Service, das der Betrieb schon 20 Jahre lang anbietet. „Wir machen das schon länger als Amazon“, lacht Hiessberger.

Öffnungszeiten:

Montag bis Samsatg: 4:30 bis 12:00

Sonntag: 6:30 bis 10:00