„Mein Zuhause“ – innovativ und klimafit

Eine Vielzahl an modernen und zukunftszweisenden Wohnprojekten ist in den letzten vier Jahrzehnten in knapp 100 Gemeinden im gesamten Burgenland entstanden. Wir helfen unseren MieterInnen dabei, sich ihr Zuhause zu schaffen: 2022 durften wir jeden 2. Tag einen neuen Eigentümer willkommen heißen. Wer also noch nicht Eigentum erworben hat, sollte es jetzt tun. Aufgrund steigender Herstellungskosten und Verkehrswerte wird es nicht mehr billiger werden!

Wir stehen für Reihenhäuser und Regionalität

Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen regionalen Unternehmen entsteht Qualität, die sichtbar ist. Ob traditionell oder modern – die Wohnanlagen fügen sich immer harmonisch in die bestehende Umgebung ein und bieten unseren BewohnerInnen höchsten Komfort. 2022 haben wir 230 Wohneinheiten mit einer Wohnnutzfläche von rund 17.000 Quadratmetern errichtet. 80 % davon sind Reihenhäuser mit hohem Wohlfühlfaktor. Mit einem Auftragsvolumen von 50 Millionen Euro im Jahr 2022 und der Vergabe an regionale Unternehmen sichert die Neue Eisenstädter die Existenz von unzähligen kleinen und mittleren Betrieben und somit eine entsprechend hohe Anzahl von Arbeitsplätzen.

Wir stehen für Innovation und Kooperation

Die Neue Eisenstädter erkennt die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen als Chance und strebt durch Kooperationen einen Fortschritt in Richtung Zukunft an. So können etwa Bauzeiten reduziert werden. Das eigene Zuhause wird dank Hybrid-Kunststoff-Alufenster und verbesserter Dämmung klimafit und der Alltag mit funkgesteuerten Rolläden und E-Ladestationen vor der Tür erleichtert. Strom kann über die am Dach errichteten PV-Anlagen zu günstigen Preisen bezogen werden. Durch diese Kooperationen kann die Neue Eisenstädter die Komplexität reduzieren und hochwertigen und dennoch bezahlbaren, ökologischen Wohnraum schaffen.