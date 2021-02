Der Standort in Oberpullendorf bietet eine attraktive Ausstellungs- und Verkaufsfläche mit kompetenter Beratung sowie ein umfassendes Sortiment an Bau- und Gartenprodukten, einen Genussladen mit einem großzügigen Angebot an regionalen Produkten und eine breite Auswahl an Baustoffen. Der Markt selbst hat 2.600 Quadratmeter, das dazugehörige Glashaus hat rund 1.000 Quadratmeter.

Weiters bieten wir: große Auswahl an Farben mit eigenem Farblabor, großzügiger Tiernahrungsbereich mit Hobbyfarming, große Auswahl an Arbeitsbekleidung und Arbeitsschutz, sehr große Pflanzen und Dekorationsabteilung, Rasenmäher, Rasentraktor und Rasenmährobotern (inkl. Gartenservice und Installationen), eigene Imkerei-Abteilung, alles für den Haushalt (Reinigungs- und Küchengeräte) sowie alles für den Heimwerker (Elektro Klein- und Großgeräte, Hand- und Forstwerkzeug), Gartenmöbel, Spielware, Freizeit und Poolzubehör und vieles mehr.