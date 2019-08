Von 14 bis 19 Uhr sind die Besucher/-innen eingeladen, die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung zu besichtigen. Im Rathaussaal gibt es Kaffee und Mehlspeisen, außerdem werden „alte Ansichten“, welche bei den historischen Cafés gesammelt wurden, gezeigt. Bei der Fotobox können lustige Schnappschüsse als Andenken an den Tag der offenen Tür gemacht werden und für die Kids gibt es Unterhaltung mit Kinderschminken, Hüpfburg und Rätselrallye. Von 17:30 bis 21:30 Uhr wird die Innenstadt zur Fußgängerzone. Um 18 Uhr spielt die Stadtkapelle Oberwart ein Platzkonzert vor dem Rathaus. Im Stadtpark erwartet die Besucher/-innen ab 19 Uhr ein Musikprogramm mit „Die Schickeria“. Außerdem werden die Kids der „Step Up Dance Academy“ ihr Können auf der Bühne zeigen. Für die kleinen Besucher/-innen ist Spaß auf der Luftrutsche garantiert.

Unter dem Motto „Shoppen in der Innenstadt“ wird es den ganzen Tag lang Angebote und Rabatte in den Geschäften und Lokalen geben. Außerdem feiert der Oberwarter Familien-Betrieb „Bayer premium fashion“ sein 50-jähriges Jubiläum mit Styling, Street Walk, Gewinnspiel, Pasta und Weinbar. Natürlich darf an diesem Abend die Musik in der Innenstadt nicht zu kurz kommen. Die Besucher/-innen werden neben der Stadtkapelle und „Die Schickeria“ auch von „funktomas“ und einem jungen Liedermacher unterhalten.

Die Innenstadt feiert!

Tag der offenen Tür im Rathaus 14 – 19 Uhr

Werfen Sie einen Blick in die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung

Musik, Kaffeehaus, Fotobox, Präsentation „alte Ansichten aus Oberwart“, Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken und Rätselrallye

Shoppen bis 21 Uhr

den ganzen Tag Angebote & Rabatte

ab 18 Uhr Fußgängerzone & Musik

Platzkonzert der Stadtkapelle vor dem Rathaus 18 Uhr

Unterhaltung mit „Die Schickeria“ im Stadtpark ab 19 Uhr

