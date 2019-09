Ihre Vorzugsstimme für Bürgermeister Gerald Handig

Für unsere Region! Für unser Burgenland!

ÖVP – die neue Volkspartei

Wieso kandidierst Du für den Nationalrat, was sind Deine persönlichen Gründe?

Ich bin seit 22 Jahre erfolgreich für die Menschen und für meine Gemeinde Edelstal tätig, 12 Jahre davon als Bürgermeister. Ich fühle mich bereit und möchte den Weg der Veränderung von Sebastian Kurz mitgehen und den Bezirk Neusiedl in den Fokus rücken.

Welche drei positiven Eigenschaften zeichnen Dich aus?

Es ist schwer, sich selbst zu beurteilen. Viele Leute schätzen meine Zielstrebigkeit, meine Geduld und auch meinen Ehrgeiz zum Gestalten.

Wofür stehst Du, wofür willst Du Dich als Nationalrat besonders einsetzen?

Ich stehe für Offenheit und Kompromissbereitschaft. Reden und Tun muss immer stimmig und nachvollziehbar sein… vor allem aber ehrlich!

Wie kann unsere Region bzw. das Burgenland davon profitieren, wenn Du in den Nationalrat einziehst?

Ich will unsere Region und unser Burgenland stark vertreten und nachhaltig positionieren. Viele Themen sind mir wichtig: Der Verkehr (ob auf Straße oder Bahn), die zunehmende Pflegenotwendigkeit im Zusammenspiel mit der ärztlichen Versorgung, aber auch Arbeit und Wohlstand will ich sichern und stärken. Als Bürgermeister ist mir die Dringlichkeit vieler Themen bestens bekannt.

Wenn Du in den Nationalrat einziehst, behältst Du dann Deine Position als Bürgermeister von Edelstal?

Ja, natürlich! Ich liebe es, dieses Amt zum Wohle meiner Edelstalerinnen und Edelstaler ausführen zu dürfen!

„Mit meiner Erfahrung als Bürgermeister möchte ich eine starke Stimme für die Bürgerinnen und Bürger des Bezirkes Neusiedl am See und des Burgenlandes sein. Wir brauchen eine starke Vertretung im Nationalrat, weswegen ich um Ihre Vorzugsstimmen bitte! Euer, Bürgermeister Gerald Handig“, Kandidat zur Nationalsratswahl am 29.9.2019