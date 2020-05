Beim gemeinsamen Üben und Lernen im Homeschooling stellen Eltern immer öfter fest, dass ihre Kinder Probleme beim Lesen und Schreiben sowie Verstehen von Texten haben. Die Kinder sind häufig nicht in der Lage, selbstständig Aufgaben zu verstehen, zu bearbeiten, Fehler zu finden und zu korrigieren. Häufig wirken sie überfordert und der Familienfrieden ist in Gefahr. Was also tun, wenn Eltern gerade jetzt bei ihrem Kind besondere Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben bemerken?

Eine herkömmliche Nachhilfe hilft bei Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten nicht. Kinder mit Problemen im Lesen und Schreiben bis hin zu LRS oder Legasthenie benötigen eine individuelle, gezielte und strukturierte Hilfe. Abhilfe schafft die maßgeschneiderte LOS-Online-Förderung.

Vor dem Beginn einer wirksamen Förderung stehen immer ein Beratungsgespräch und ein Rechtschreibtest. Das Beratungsgespräch wird derzeit telefonisch oder per Online-Videokonferenz mit Eltern und Kind durchgeführt. Der vom LOS eingesetzte, wissenschaftlich normierte Online-Rechtschreibtest schreib.on zeigt ganz genau, wo die Defizite des Kindes im Lesen und Schreiben liegen. Die Institutsleitung bespricht die Ergebnisse mit der Familie und erstellt einen individuellen Plan für die Online-Förderung. Nach diesem Förderplan arbeitet das Kind angeleitet online an seinen persönlichen Fehlerschwerpunkten. Erfahrene Pädagogen begleiten das Online-Lernen. Und auch die Eltern werden entlastet. Denn das gezielte Üben kommt den Kindern auch in allen anderen Bereichen des Lernens zugute, so dass der häusliche Frieden wieder einkehren kann.

Am 16.05.2020 haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind online testen zu lassen.

Informieren Sie sich umfassend zum Thema LRS und Legasthenie auf: www.los.at/wiener-neustadt