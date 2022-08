Daheim in Kobersdorf

Es freut mich sehr, dass Kobersdorf einer der neuen Katastrophenschutzstützpunkte wird“, so Bürgermeister Andreas Tremmel. Die bisher sechs Stützpunkte im Land werden auf 16 aufgestockt und auch Kobersdorf ist hier mit dabei. Dadurch bekommt die Feuerwehr Kobersdorf auch ein neues Fahrzeug, einen Wechsellader.

Katastrophenstützpunkt. Bürgermeister Andreas Tremmel und Kobersdorfs Feuerwehrkommandant Gerhard Klafsky freuen sich über die Aufwertung. Foto: zVg

Ebenfalls in Kobersdorf angesiedelt sein wird einer der neuen Pflegestützpunkte des Landes sein. „Das muss allerdings erst im Gemeinderat beschlossen werden, ich gehe aber davon aus, dass der Gemeinderat dem positiv gegenübersteht“, führt Bürgermeister Tremmel dazu aus.

Ein weiterer Punkt ist die Energieautarkie bzw. der Ausbau von Erneuerbaren Energien in der Gemeinde. Dazu wird es am 30. August einen Infoabend mit der Burgenland Energie im Gasthaus „Zum Dorfwirtn“ geben. „Ich möchte, dass die Gemeinde energieautark wird bzw. sich auch gegen ein Blackout absichert“, führt der Kobersdorfer Ortschef aus. Auch der Ausbau des Breitbandes soll in allen drei Ortsteilen vorangetrieben werden.

In Lindgraben haben die diesbezüglichen Grabungsarbeiten bereits begonnen, in Kobersdorf und Oberpetersdorf sind die Planungen im Laufen. Das Thema Hausplätze soll ebenfalls in den Fokus gerückt werden. In allen drei Ortsteilen sollen Hausplätze für die Ortsbevölkerung geschaffen werden, erklärt Tremmel. „In Lindgraben haben die Firmen Strabag und Porr bereits mit den Arbeiten begonnen“, so Tremmel.