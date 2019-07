Die Firma Polychem aus Markt Allhau ist ein Leitbetrieb im Burgenland.

Rohstoffverwendung

Einer der Hauptanwender ist die Sanitär-Industrie – bei Badewannen, Duschtassen und Waschtischen finden die Rohstoffe der Polychem ihre Anwendung. Aber auch Polyester-Schwimmbecken, Kinder-Rutschen etc. werden mit den Rohstoffen der Polychem hergestellt. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Bereich der sogenannten „High Advanced Composite-Industrie“ – Sportwagenbau / Formel 1, Flugzeugbau, etc. International

Die Firma hat Niederlassungen in Bulgarien, Rumänien, Tschechien, Ungarn, Kroatien und verfügt über ein Netzwerk in vielen Ländern. Firmenchef Alfred Fuchs setzt sich zudem für die Interessen der Exportwirtschaft als Obmann des Gremiums Außenhandel in der Wirtschaftskammer Burgenland ein. Seit knapp 20 Jahren ist das international agierende Unternehmen in Markt Allhau ansässig und hat permanent expandiert. Die Lagerfläche wurde von anfangs 1000 m² auf um mehr als 2600 m² erweitert. Auch der Mitarbeiterstand ist mittlerweile in der Zentrale in Markt Allhau auf 40 angewachsen. Mit den Auslandstöchtern beschäftigt die Polychem-Gruppe derzeit 70 Mitarbeiter.

Wichtige Erfolge

Im Lauf der Firmengeschichte hat Polychem bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten: - ALC 2 x 1. Preis im Burgenland - Bester Familienbetrieb im Burgenland - Österr. Exportpreis - Staatswappen.