Am Sonntag, den 19. Mai findet in der gesamten Region Rosalia – Neufelder See der traditionelle Rosalia Radwandertag statt. Im Start- und Zielbereich am Parkplatz vor dem Restaurant Rebecca,

beim Schwimmbad in Mattersburg wird ab 10.00 Uhr ein spannendes Rahmenprogramm, vor allem für Kinder, geboten. Die Naturfreunde sind mit Hopsi Hopper und einigen sportlichen

Herausforderungen vor Ort. Die Burgmaus Forfel, Ottokar Storch und Willi Wulkafrosch haben ihr Kommen ebenfalls angekündigt. Für Radbegeisterte gibt´s Fahrradverleih, -service und Fachberatung.

zVg Tourismusverband Region Rosalia - Neufelder Seenplatte

zVg Tourismusverband Region Rosalia - Neufelder Seenplatte





Es stehen vier Routen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zur Auswahl: für Kinder zu den Wulkatal Alpakas nach Stöttera, für Genießer eine Tour ins Herz des Naturparkes Rosalia – Kogelberg,

für Sportliche eine große Runde nach Neufeld an der Leitha und für Mountainbiker eine Herausforderung ins Rosaliengebirge.



Erstmals präsentieren heuer auch Partnerbetriebe entlang der Routen ihr Angebot und es wartet so manches WOW! Erlebnis auf die Sportler, wie zum Beispiel gratis Eis in Schattendorf und Neufeld.

Beim Festival „Alles Erdbeere“, das zeitgleich am Festivalgelände in Wiesen stattfindet, haben angemeldete Sportler freien Eintritt. Am Sonntag können die Radler das Schwimmbad in Mattersburg

gratis zur Erfrischung nutzen. Der Reptilienzoo und Burg Forchtenstein bieten Ermäßigungen, die Ahnengalerie in der Burg kann am Veranstaltungstag sogar gratis besucht werden.

Wer seine sportliche Leistung anhand der Radwandertag-Stempelkarte nachweisen kann, bekommt als Belohnung ein T-Shirt, für die Kinder gibt´s eine Medaille.

Manuel Hetfleisch

Alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Vorabend des Radwandertages ab 18.00 Uhr ins Restaurant Rebecca zur Pasta Party geladen und können sich bei dieser Gelegenheit auch gleich ihr Starterpaket mit vielen Überraschungen abholen.

Die Anmeldefrist endet am Freitag, den 17. Mai.

zVg Tourismusverband Region Rosalia - Neufelder Seenplatte

Anmeldung, alle Informationen zur Veranstaltung und die GPS Daten der einzelnen Routen zum Download finden Sie hier: www.rosalia.at/radwandertag