Das Südburgenland ist so vielfältig wie die Natur. Von Bernstein bis Neuhaus am Klausenbach erstreckt sich der Bogen aus Kulinarik, Erlebnis und Kultur.

Machen Sie sich auf die Reise! Ganz in Ihrem eigenen Tempo. Im besten Fall gewinnen Sie sogar ein Genuss-Erlebnis für Ihre Lieben!

Entdecken Sie in 20 Veranstaltungsorten einzigartige authentische Betriebe. Dahinter stehen Menschen, die sehr viel Kraft und Herzblut in ihre Arbeit stecken. Viele von ihnen sind von Anbeginn des Vereins „Südburgenland – Ein Stück vom Paradies©“ mit dabei!

Thamhesl‘s Hofladen ist zum Beispiel einer dieser Vorzeigebetriebe und feiert im Rahmen der Paradies Erlebnis Tage sein 30-jähriges Bestandsjubiläum mit einem zweitägigen Hoffest. Auch der Obsthof Zotter zählt zu einem treuen Begleiter des Vereins. Die Fahrt mit dem Apfelzug durch die hauseigenen Obstgärten in Kukmirn ist mittlerweile legendär und alle Jahre ein tolles Erlebnis!

Ein Gewinnspiel soll anspornen zumindest vier Betriebe an den Paradies Erlebnis Tagen zu besuchen. Ein Barista Kurs für bis zu 6 Personen lockt als Hauptgewinn, gefolgt von einer E-Bike Tour für 15 Personen und einer Führung für eine Gruppe von 15 Personen in der Pralinenmanufaktur Spiegel.

Kulinarik, Genuss & mehr

Natürlich stellen sich die Betriebe den kulinarischen Ansprüchen ihrer Gäste. Die Genussvielfalt kann man schmecken. Ob Moorochsenprodukte beim Grillfest in der Genusswelt Obstgut Hoanzl, einen Bohnensterz von der Riesenpfanne beim Stadtwirt über burgenländischen Leberkäs in der Genussregion Zickentaler Moorochse, Paradies Menüs beim Heurigen-Stadl Ehrenhöfer bis zum Vanilleeis mit Kürbiskernöl in der Kürbiskernmanufaktur Kollar-Lackner und als krönenden Abschluss die sinnliche Espresso-Verführung im Kaffeeland Hainisch.

Ausgsteckt is‘ beim Weingut Grosz in Gaas und beim Weinhof Zieger in Neuhaus. Fleischtiger kommen in der Fleischerei Hatwagner auf ihre Kosten. Führungen und Verkostungen gibt es bei den Paradies Erlebnis Tagen am gesamten Wochenende. Die Ölmühle in Markt Allhau feiert mit Tagen der offenen Mühlentür! Die Likörmanufaktur Posch-Kindlhofer und „der kern“ begrüßen ihre Gäste in der Parkvilla in Bad Tatzmannsdorf mit Musik.

„Bier auf Wein, das lass‘ sein! Wein auf Bier, das rat‘ ich dir“

Ein Spruch, der wissenschaftlich mit Sicherheit nicht haltbar ist und bei den Paradies Erlebnis Tagen in den Hintergrund rückt! Burgenländische Spezialitäten muss man einfach probieren, egal in welcher Reihenfolge! In der Bierquelle Heugraben kreiert Patrick Krammer feines sorgfältig gebrautes Craft Beer – das Zickentaler während Andreas Schmidt in Neustift an der Lafnitz das Rabenbräu braut.

Die Winzer laden zu den Jahrgangspräsentationen in ihre Keller: Thom Wachter, Paul Grosz, Martin Zieger, Siegfried Kleber, Reinhard Koch – um nur einige zu nennen. Die Schnapsbrenner präsentieren ihre ausgezeichneten Edelbrände: Obstbrandmanufaktur Reicher, Obsthof Zotter, Genusswelt Obstgut Hoanzl, Nikles.

Süße Abenteuer für große und kleine Genießer

Naschkatzen werden sich bei unseren Betrieben besonders wohlfühlen! In der Kaffee-Konditorei Gumhalter können sie Marzipan formen probieren.

In Aloisias Mehlspeiskuchl können sie Kekse backen und verzieren und in der Pralinenmanufaktur Spiegel können Sie Schokoladen-Schlecker selbst herstellen.

Nach den Süßigkeiten ist Bewegung gefragt! Die Hüpfburgen bei der Kürbiskernmanufaktur Kollar-Lackner, dem Obstgarten Nikles, der Kaffee-Konditorei Gumhalter, Teigwaren Bischof oder beim Bauernhof Szabo versprechen Spaß.

Wer es ruhiger mag, wird sich über die Fische bei Romeo Caviar freuen. Mit der L.O.S Kinder Stempel Rallye locken insbesondere die Stegersbacher Betriebe – Südobst und Trummer Fruchtsäfte - sowie Teigwaren Bischof in Ollersdorf und die Kaffee-Konditorei Gumhalter in Litzelsdorf die kleinen Gäste ihre Betriebe besser kennenzulernen. Thamhesl’s Hofladen bietet am Sonntag sogar ein Ponyreiten für Kinder an.