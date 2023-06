Die ältere Generation im Fokus

Das Pflegezentrum Drescher hat mittlerweile seinen Standort von Raiding auf Neutal, Neckenmarkt und Piringsdorf erweitert. In den Gemeinden wird das Wohl der älteren Bevölkerung hochgehalten: „Neutal baut seit Jahren kontinuierlich das Sozialangebot für die ältere Generation aus“, erklärt Bürgermeister Erich Trummer. „Bereits vor Jahren wurde deshalb Neutal vom Land Burgenland als „Seniorenfreundliche Gemeinde“ ausgezeichnet.“ Auch die Gemeinde Raiding hat ein Erfolgsrezept: „Die ältere Generation nicht als eigene Gruppe zu sehen, sondern als Teil einer generationenübergreifenden Dorfgemeinschaft ist das Erfolgsrezept von zufriedenem Zusammenleben. Die Zusammenarbeit mit dem Pflegezentrum mit all den betreuten Wohnungstypen, Tagesheimstätte, Treffen zwischen Kindergartenkindern und Heimbewohnern, Club Miteinander und unserem Generationenpark sind hier nur ein paar Punkte“, sagt Ortschef Markus Landauer.

Die Gemeinde Neckenmarkt realisierte gemeinsam mit dem Pflegezentrum Drescher „Wohnen im Alter“: „Dieses Projekt ermöglicht einen altersadäquaten Wohnsitz für alle in unserer Gemeinde“, erläutert Bürgermeister Hannes Igler. „Als Bürgermeister fühle ich mich verpflichtet, für unsere älteren Bevölkerung altersgerechte Wohnraummöglichkeiten zu schaffen. Mit dieser Überlegung bin ich an Franz Drescher herangetreten und nach unseren ersten Gesprächen bildete sich rasch eine Freundschaft. Danach war schnell klar, dass die Familie Drescher die richtigen Ansprechpartner für ein Projekt in Neckenmarkt sind.“

Auch Thomas Hauser, Bürgermeister der Gemeinde Piringsdorf, spricht von einer freundschaftlichen Verbindung: „Bei der Planung des neuen Gemeindezentzums haben wir mit Familie Drescher Kontakt aufgenommen. Nach einem gemeinsamen Treffen zeigte die Familie Drescher großes Interesse. Seit damals entwickelte sich eine gute Freundschaft und Zusammenarbeit mit den Pflegezentren Drescher.“ In Piringsdorf gibt es seit diesem Jahr zehn „Wohnen im Alter“-Wohneinheiten im neuen Gemeindezentrum. Der große Aufenthaltsraum im 1.Stock ist als Tagesbetreuungsstätte angedacht. Auch Nachbarschaftshilfe Plus sowie Senioren- und Pensionistenverbände sind sehr aktiv.

Wenige Jahre zuvor begann die Zusammenarbeit der Gemeinde Neutal mit Franz Drescher. Vor mehr als zehn Jahren organisierte Neutal erstmals das Sozialangebot „Essen auf Rädern“, das seit rund zwei Jahren von der älteren Generation von Sozialpartner Franz Drescher in Bioqualität in Anspruch genommen wird. „2017 eröffneten wir das burgenländische Pilotprojekt ‚Lebensfreude. SoWoNeu‘, mit dem Seniorentageszentrum, Seniorenwohnungen mit Betreuten Wohnen plus und Seniorenappartements samt Seniorenfitnesspark“, berichtet Ortschef Erich Trummer. Die „Sozialpartnerschaft“ der Gemeinde mit Franz Drescher erfuhr mit der Errichtung des modernen Pflegezentrums im Ortszentrum einen viel beachteten Höhepunkt.

In Deutschkreutz steht die Kooperation mit den Pflegezentren Drescher noch am Anfang: „Wir freuen uns, mit den Pflegezentren Drescher zusammenzuarbeiten“, betont Ortschef Andreas Kacsits. 2024 soll hier „Wohnen im Alter“ fertiggestellt sein. In Neckenmarkt ist man dabei, den zweiten Bauteil von „Wohnen im Alter“ zu realisieren. „Damit wollen wir den steigenden Bedarf in unserer Gemeinde optimal abdecken“, so Bürgermeister Igler. „Dieser Bauteil erweitert das bestehende Projekt wesentlich, um die Anforderungen der Gesellschaft zu erfüllen.“

Damit die Versorgung der älteren Bevölkerung auch hoch bleibt, sind die Gemeinden stets bemüht: Piringsdorfs Ortschef Thomas Hauser sieht die Gemeinden in der Pflicht die gute Betreuung für die ältere Generation zu fördern, auszubauen und sicher zu stellen. „In Zeiten wie diesen ist das Beibehalten des erfolgreichen Status Quo ein Erfolg“, so Markus Landauer aus Raiding. „Das finanzielle Überleben der Gemeinden im Hinblick auf massive Sozialabgaben des Landes, die den Gemeinden abgezogen werden, ist die größte Herausforderung der Zukunft.“