Schulpsychologische Beratungsunterstützung ist immer – gerade auch in der aktuell sehr schwierigen Situation – möglich. Das Angebot richtet sich an alle Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte und das Lehrpersonal, speziell aber auch an Oberstufenschüler, da diese nun schon sehr lange im Distance Learning sind und dadurch häufig besonders belastet: Zunehmender Leistungsdruck, zu viele Stunden vor dem PC, Ungewissheit über die Zukunft und ein Defizit an unterstützenden Sozialkontakten sind häufige Probleme.

Schulpsychologen können aufgrund ihres professionellen psychologischen Hintergrunds in Kombination mit ihrer Systemerfahrung im Bereich Schule hier wirksame Unterstützung anbieten. Deshalb hat die Abteilung Schulpsychologie ihr Beratungsangebot an diese Situation speziell angepasst: Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte und Lehrpersonal können niederschwellig über Telefon oder E-Mail einen Termin für ein ausführliches Beratungsgespräch mit dem regional zuständigen Schulpsychologen vereinbaren. Dieses Beratungsgespräch kann dann auf verschiedene Weise durchgeführt werden:

an der Beratungsstelle (unter Beachtung der Hygienebestimmungen)

an der Schule (mit Einverständnis der Schulleitung und unter Beachtung der Hygienebestimmungen)

über das Internet mittels Videokonferenz (bei technischer Möglichkeit)

in Form eines Telefonats.

Beratungsanlässe können z.B. Lern- und Motivationsprobleme, Überforderung, Prüfungs-, Leistungs- oder Zukunftsangst, Perspektiven- und Orientierungslosigkeit sowie belastendes Klima zu Hause oder auch andere Probleme sein. Die Adressen der Beratungsstellen sind auf der Webseite der Bildungsdirektion Burgenland zu finden.

Quelle: Bildungsdirektion Burgenland