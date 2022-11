Advent in Bernstein

Die Großgemeinde Bernstein ließ sich nicht durch die Covid Pandemie die Freude an der vorweihnachtlichen Zeit nehmen, und startet wie schon früher auch, zahlreiche Veranstaltungen. Bei einigen Gemeinden im Land „überlebten“ die Adventmärkte die Covid Zeit nicht, und wurden dieses Jahr eingestellt. Nicht so die Lage in Bernstein. Dort gibt es von Adventkaffee über Krampusparty bis hin zum Christkindlmarkt, alles was eine besinnliche Adventzeit ausmacht. Ein besonderes Highlight ist sicher der Christkindlmarkt beim Madonnenschlössl am 8.12. Die herrliche Atmosphäre des altehrwürdigen Gebäudes lädt, vielleicht mit einem feinen Glühwein in der Hand, zum andächtigen Zusammensein ein.

Foto: zVg