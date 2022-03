Storchencamp Campingplätze: Spaß, Action und Erholung garantiert

Die Storchencamps in Purbach und Rust liegen direkt im Naturparadies Neusiedler See. Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene schätzen die vielfältige Kombination aus Abenteuer, Natur, Kulturerlebnis und Sportangebot. Camping bedeutet Freiheit, Entspannung und Naturverbundenheit.

Die Campingplätze sind bestens ausgestattet und bieten den Gästen viele Möglichkeiten, ihren Campingurlaub im Naturparadies Neusiedler See in vollen Zügen zu genießen. In Purbach können sich die Gäste über das angrenzende Freibad freuen. Für Gäste, die das Camping-Feeling direkt am Neusiedler See mit dem Komfort eines Apartments genießen wollen, gibt es in Rust neue Luxus Mobile Homes.