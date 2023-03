Streichquartett-Tage in Eisenstadt

Im Schloss Esterházy wird Ende März das Streichquartett mit Werken von Haydn, Beethoven und Schubert bis hin zu Barber und Ravel in den Mittelpunkt gestellt. In diesem Rahmen nimmt das Emerson String Quartet seinen Abschied vom Konzertleben.

Die international gefeierte Formation Quartetto di Cremona wird am zweiten Tag musizieren und am letzten Abend sind drei famose junge Streichquartettensembles – Isidore String Quartet, Adelphi Quartet, Leoncoro Quartet - allesamt Preisträger namhafter Wettbewerbe, zu hören. Sie bringen Haydns Musik in Dialog mit den Werken von zeitgenössischen KomponistInnen.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier: https://esterhazy.at/veranstaltungen/streichquartett-tage