Liszt am Bach: Genuss und Unterhaltung

Nur 100 Schritte vom Geburtshaus des weltberühmten Komponisten Franz Liszt und dem Konzerthaus entfernt — getrennt nur vom Raidinger Bach - bieten Wirt Laszlo Kovacs und seine Mitarbeiter einen Mix aus Kulinarik, Wohlbefinden und musikalischen Highlights.

Open Air-Livekonzerte mit Kulinarik

Am 8. Juli sowie am 29. Juli und am 19. August, von 18.30 bis 22 Uhr, kommen Jazz-Freunde voll auf ihre Kosten. Willi „Jazzprofessor“ Frühwirth mit seiner Band „Jazzthat“ wird die Besucher auf eine stimmungsvolle Reise mitnehmen.

Am 1. und 23. September, von 18 bis 22 Uhr, wird die erlesene Acoustic-Coverband „Blue Franks“ aus dem Blaufränkischland die Gäste mit feinsten Rock-, Pop- und Austropop-Noten berieseln.

Aktuelle Infos auf der Website und der Facebook-Seite. Telefonische Reservierungen unter 0699/12345-743 oder 02619/20577.

Spezialitäten vom Grill im Liszt am Bach

Im Juli, August und September wird es bei den Grillabenden so richtig heiß. Jeden Samstagabend ab 18.30 Uhr werden Schmankerl vom Grill serviert.

Schmankerl vom Grill gibt es im Juli, August und September jeden Samstagabend. Foto: zVg

Leckere Abkühlung in den Sommermonaten

Das Eis vom Eis-Café „Caorle“ aus Eisenstadt überzeugt durch seine Cremigkeit und seinen natürlichen Geschmack. Im Liszt am Bach können sowohl Eisbecher nach eigenem Geschmack oder auch klassische Eisbecher genossen werden. Eine wahrhaft kalte Gaumenfreude.

Schmackhafte Menüs zur Mittagszeit

Im Liszt am Bach werden jede Woche neue, vielfältige Mittagsmenüs mit Salatbuffet, auch vegetarisch, frisch gekocht. Die Speisen können auch mitgenommen werden.

Liszt am Bach: Zu jedem Anlass feiern

Ob Familienfeiern, Weihnachtsfeiern, Geburtstage oder Hochzeiten: Das Liszt am Bach bietet mit seinem tollen Ambiente und der malerischen Landschaft die perfekte Location. Auch die Möglichkeit eines Caterings wird angeboten. Für Seminare bietet das moderne Gebäude 50 bis 60 Personen Platz. An warmen Tagen können die Gäste die kulinarischen Köstlichkeiten auf der schön gelegenen Terrasse genießen.

Im Liszt am Bach kann man jeden Anlass feiern. Foto: zVg

Liszt am Bach öffnet nach Vereinbarung

Unabhängig von den Öffnungszeiten kann das Restaurant gegen telefonischer Reservierung für Feiern, Seminare oder einfach für ein Abendessen gebucht werden.

Öffnungszeiten:

Mo., Di., Mi., Do., So. &

Feiertage: 10 bis 16 Uhr

Fr. & Sa.: 10 bis 22 Uhr