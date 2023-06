Mehr als 30 Jahre im Rückblick

Die Geschichte der Pflegezentren Drescher geht eigentlich weit über die vergangenen 30 Jahre hinaus: Bereits im Jahr 1918 eröffnete Anton Freiberger – Großvater von Franz Descher senior – am Standort in Raiding das Gasthaus „Zum Gutten Tropfen“. In den folgenden Jahrzehnten wuchs das Gasthaus stetig an, schließlich kamen in den 1960er-Jahren auch Fremdenzimmer hinzu.

1993 verwandelte schließlich Franz Drescher senior das bestehende Hotel in ein Pflegeheim. In den nächsten zehn Jahren wuchs das Pflegezentrum in Raiding mit den Anforderungen an moderne Pflege und mit den Herausforderungen der Zeit. 2007 stieg Franz Drescher junior ein, der 2009 die Leitung übernahm. Das Pflegezentrum wuchs und wurde beständig modernisiert. 2016 konnte eine weitere Idee umgesetzt werden: Betreutes Wohnen Plus. Zehn barrierefreie Wohnungen entstanden. 2017 kam in Raiding eine neue Demezstation hinzu.

Im Jahr 2019 kam es zur ersten Zusammenarbeit von Franz Drescher junior mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) mit Alfred Kollar an der Spitze. Im April 2019 wurde das neue Tagesbetreuungszentrum in Raiding eröffnet. Damit konnten acht Tagesplätze für ältere Menschen geschaffen werden.

Zwei Jahre später kam die Ausweitung auf andere Gemeinden. Mit dem neuen Pflegezentrum Neutal wurde im Februar 2021 ein weiteres großes Ziel erreicht: Wohlfühlen trotz erhöhten Pflegebedarfs, für Menschen der Pflegestufe 4. 2022 wurde Wohnen im Alter Bauteil1 in Neckenmarkt eröffnet. Die Eröffnung von Wohnen im Alter in Piringsdorf folgte in diesem Jahr. Auch in Ritzing wurden zwölf barrierefreie Wohnungen errichtet. Diesen Sommer soll schließlich auch Wohnen im Alter Bauteil 2 in Neckenmarkt eröffnet werden. Ende 2024 sollen weitere 21 Wohnungen, diesmal in Deutschkreuz, eröffnet werden. Das Konzept von „Wohnen im Alter“ hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, wurde immer besser auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt.