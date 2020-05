Ein Sportbecken mit 33,3 Metern Länge mit Nichtschwimmerbereich, 1 Meter-Sprungbrett und Wasserrutsche, ein Kinderplanschbecken, eine Kantine, Beachvolleyballplatz, Tischtennistisch, Kinderspielgeräte, 2 Sandkästen: Das alles bietet das Oberpullendorfer Schwimmbad für Spaß und Entspannung an heißen Sommertagen.

Am 12. Juni startet man in die diesjährige Badesaison. „Wir haben einen etwas späteren Öffnungstermin gewählt, um für unsere Badegäste von den Erfahrungen aus anderen Bädern profitieren zu können“, erklärt Bürgermeister Rudolf Geißler. Die Vorgaben seien sehr bürokratisch und umfangreich. „Die Praxis wird weisen, worauf es ankommt“, meint Geißler. Im Wasser sei laut Experten eine Gefahr der Ansteckung kaum gegeben und auf der Liegewiese und bei der Kantine werde man dezent hinweisen, gewisse Abstände einzuhalten. „Ich denke insgesamt wird die Badesaison nicht viel anders ablaufen als in den vergangenen Jahren. Allerdings werden mehr Disziplin und Eigenverantwortung gefragt sein als in der Vergangenheit.“

Auf neue Investitionen wurde heuer verzichtet, „weil wir nicht gewusst haben, ob wir das Bad heuer überhaupt aufsperren dürfen“, so Geißler.

Ermäßigung für Saisonkarten

Nachdem die Badesaison heuer etwas kürzer ausfällt als normalerweise, weil der Startschuss später erfolgt ist als gewohnt, wird es eine Ermäßigung auf Saisonkarten geben. Wie hoch diese ausfällt, ist Sache des Gemeinderats – der diesbezügliche Beschluss wird erst gefasst. Die Kosten für den Tageseintritt bleiben unverändert. An schönen Tagen hält das Bad durchgehend von 8 bis 20 Uhr offen.