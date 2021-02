Jeder kennt seinen Kontostand auf der Bank. Oft ist aber ein Haus oder eine Wohnung der größte persönliche Vermögenswert. Den aktuellen Wert der eigenen Immobilie zu kennen, ist somit für viele von großer Bedeutung. Welche Möglichkeiten es gibt, den Wert seiner Immobilie zu ermitteln, darüber informieren die Experten von RE/MAX am Mittwoch, den 24. Februar um 18 Uhr im Zuge eines kostenlosen Online-Vortrages .

Die Wertentwicklung von Anlageformen werden meist genau beobachtet. Jedoch, das Investment, welches meistens den größten Brocken im Privatvermögen darstellt, ist in seinem aktuellen Wert meist unbekannt: Der Immobilienbesitz

Neben jedem Immobilienbesitzer ist diese Fragestellung vor allem für jeden Verkäufer und für jeden, der an seine Kinder und Enkel denkt, ja sogar für jeden Vermieter ganz besonders interessant.

Der Immobilienwert resultiert vor allem daraus, was ein theoretischer potenzieller Käufer dafür bezahlen würde, oder was an Mieteinnahmen erzielbar ist. Daher werden im RE/MAX-Vortrag am 24. Februar um 18 Uhr der Markt, die aktuellen Marktpreise und deren Entwicklung beleuchtet.

Ebenso werden die verschiedenen Blickwinkel und Methoden der Wertermittlung in ihren Grundzügen besprochen – inklusive möglicher Verfahren der Preisfindung bei einem geplanten Verkauf.

Für diesen Online-Vortrag ist keine Voranmeldung notwendig. Die Teilnahme ist kostenlos.

Infos: www.remax.at/vortrag

