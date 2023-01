Jackpot "Lehre"

Die Hotellerie ist bunt, vielfältig und abwechslungsreich. Hier warten Herausforderungen, die einfach mehr Spaß machen. Im REDUCE Gesundheitsresort werden jene Berufsgruppen ausgebildet, welche in der Tourismusbranche gefragter denn je sind, wie etwa: Hotel- und Gastgewerbeassistent/in, Restaurantfachmann/-frau, Koch/Köchin oder Gastronomiefachmann/-frau.



Eine Lehre bietet viele Vorteile und viel Neues: neue Aufgaben, ein neues Umfeld, neue Kolleg*innen, neue Anforderungen und schlussendlich neue Chancen!

Ein Reinschnuppern mit Job-Rotation möglich

„Bei uns werden die Lehrlinge während ihrer Lehrzeit individuell und mit viel Engagement ausgebildet und begleitet“, sagt Anna-Maria Grosinger, die jungen Talenten von Anfang an im Resort zur Seite steht, und meint weiter: „Verantwortung zu übergeben, heißt Vertrauen – und genau dieses bringen wir jedem Einzelnen entgegen.“

„Bei der Wahl des Lehrberufes ist es wichtig, dass persönliche Interessen und Stärken nicht außer Acht gelassen werden. Wir bieten Bewerber*innen die Möglichkeit, einer Job-Rotation, in Form eines Praktikums, an. Somit können Unsicherheiten, welcher Lehrberuf es denn sein soll, genommen werden“, so Personalleiterin Birgit Kollmann-Bieler.



Was darüber hinaus für die Lehre im REDUCE spricht, sind höchst motivierte und kompetente Ausbildner*innen, die vom Eintritt bis zum Lehrabschluss mit viel Wissen und langjähriger Erfahrung die Ausbildung praxisnah und interessant gestalten. Auch ein lohnendes Prämiensystem macht die Lehre zu einer attraktiven Ausbildung.

bewerbung@reduce.at