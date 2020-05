Laut Bundesregierung darf die Gastronomie unter bestimmten Rahmenbedingungen wieder ab dem 15. Mai öffnen. Diese schrittweise Öffnung für Gastronomie und Hotellerie gilt auch für Buschenschank- und Urlaub am Bauernhof-Betriebe. „Die Öffnung in kleinen Schritten für Gastronomiebetriebe ist auch für unsere Landwirtschaft eine Erleichterung. Sie ist eine Chance für unsere Bauern wieder ihre hochwertigen Produkte absetzen zu können. Die Krise hat sehr stark gezeigt, dass die Bedeutung für regionale Lebensmittel zunimmt. Wir werden die Regionalität weiter forcieren und die Bevölkerung zum Konsum heimischer Lebensmittel motivieren“, so Landwirtschaftskammerpräsident Niki Berlakovich.

Laut Daten der AMA-Marketing entfällt ein erheblicher Teil des Absatzes landwirtschaftlicher Produkte auf den Außer-Haus-Konsum. Beispielsweise sind das bei Schweinefleisch 55.347 Tonnen oder 54 Prozent, bei Geflügelfleisch 39.606 Tonnen oder 50,2 Prozent und bei Rind- und Kalbfleisch (inklusive Faschiertes) 26.238 Tonnen oder anteilsmäßig 46,4 Prozent. Kartoffeln werden zu 37,5 Prozent oder 53.660 Tonnen außer Haus konsumiert. „Wir starteten auf Facebook mit der Aktion ‚Wir halten zusammen, ich #kaufregional‘, um verstärkt auf den regionalen Einkauf aufmerksam zu machen. Wir wollen damit die Menschen sensibilisieren, dass Regionalität ein Trend ist, der weiterverfolgt werden soll“, so Berlakovich.