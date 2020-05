Im September 2019 begann mit einem Gespräch von Heinz Bayer (Bäckerei Bayer), Jürgen Resch (Bauer), Martin und Stefan Koch (Bauern) sowie Markus Schafler (Geschäftsführer Schafler Mühle) die Umsetzung des eigenen „Bayer“ Mehls.

25 Hektar Weizen und 15 Hektar Roggen wurden in Litzelsdorf und Markt Allhau gesät, um in der ersten Umsetzung mehr als zwei Drittel des jährlichen Verbrauches an Mehl der Bäckerei Bayer, aus eigenem Anbau verbacken zu können.

Als regionaler Mühlenbetrieb ist es uns wichtig auch die regionale Wertschöpfung zu stärken. Kurze Wege vom Landwirt in die Mühle und weiter bis zum Bäcker sind gerade jetzt in herausfordernden Zeiten wie diesen von zentraler Bedeutung. Die Kunden schätzen jetzt regionales Handwerk und regionale Produkte umso mehr und legen großen Wert auf zuverlässige Versorgung mit Grundnahrungsmitteln. Zur gelebten Regionalität trägt, neben modernster Technik und Tradition, auch der Einsatz erneuerbarer Energie (wie Strom aus Wasserkraft und Photovoltaik usw.) nachhaltig zum Qualitätsbewusstsein unserer Mühle und derart regionaler Projekte bei", meint Markus Schafler .

Zwar sind die Kosten um 15 Prozent höher als im Vergleich zum bisherigen, auch aus Österreich stammenden Mehl aber sie werden dem Endverbraucher am Ende nicht verrechnet. Ziel des Projekts war das Aufzeigen, wie regionale Wertschöpfung in der Region funktionieren kann.

So wurde Mitte Oktober Weizen der Sorte Lukulus sowie Roggen der Sorte Tayo bei guten Bedingungen angebaut.

Top qualitativen Rohstoff geschaffen

zVg

Rund 1,5 Quadratmeter Getreidefläche werden für einen Laib Brot benötigt. Bei diesen Zahlen ist ein schonender Umgang mit Ressourcen, eine neue Wertschätzung des Grundnahrungsmittels Brot und eine sinnvolle Resteverwertung aktueller und wichtiger denn je.

Martin Koch, der ebenfalls am Projekt beteiligt ist, betreibt Ackerbau in einer Fruchtfolge mit Getreide, Mais, Futtergras und Ölkürbis. „Unsere Böden sind fast das ganze Jahr mit Pflanzen bewachsen. Durch innovative Mulch- und Streifensaat verhindern wir ein Abschwemmen des wertvollen Bodens. Gülle und Mist werden den Pflanzen als natürlicher Dünger zugeführt und schließen den Kreislauf eines nachhaltigen Ackerbaus“, so Koch.

Technologie kombiniert mit Umweltbewusstsein

Regionalität, CO2 neutral, nachhaltig, kurze Lieferwege und dauerhafte Arbeitsplätze sind die Punkte, die sich die Schafler Mühle zum Ziel setzt.