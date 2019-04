Was zeichnet einen Markt aus?

"Einkaufen mit allen Sinnen": Sehen, Riechen, Schmecken, Hören, Spüren! Das ist der große Vorteil zum Internet. Hier beraten wir unsere Kunden direkt. Marktfahrer sind vor allem Familienbetriebe und haben meist Familienbetriebe als Partner. Das stärkt die regionale Wirtschaft!

Wie lange gibt’s Ihren Betrieb?

Ich habe vor 10 Jahren "Jandl’s Häferlexpress" von meinen Eltern übernommen und biete unsere Waren - Geschirr, Haushaltswaren & Küchenutensilien - in 4. Generation unseren Kunden an. Bereits als Kind bin ich mit meinen Eltern von Markt zu Markt gereist - in meinen Adern fließt "Marktfahrerblut" :-)!

Welche Waren sind Eure Renner?

Sparschäler! Die gehen oft in Gemüseabfällen "verloren". Unsere Schäler sind für Links- und Rechtshänder leicht zu bedienen und aus wertbeständigem Metall. Auch der handbetriebene Sprudler kommt sehr gut an. Unser Emaille-Geschirr erfährt durch den Trend „Gesundes Kochen“ neuen Aufschwung. Emaille ist schadstofffrei, Essen kann darin im Kühlschrank gut aufbewahrt werden und arbeitet auf Induktionsherden hervorragend. Ich führe nur mechanische Produkte, das verlangt mein ökologisches Gewissen.

Marktkalender Burgenland:

www.wko.at/bgld/marktkalender