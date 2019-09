zVg Silvia Schmidt aus Lackendorf bereist mit ihrem fahrenden Schuhgeschäft ca. 180 Märkte im Jahr.

Silvia Schmidt aus Lackendorf bereist mit ihrem fahrenden Schuhgeschäft ca. 180 Märkte im Jahr.

Was zeichnet einen Markt aus?

Wir Marktfahrerinnen und Marktfahrer sind Geschäfte, die als „Nahversorger“ direkt zum Kunden kommen. Sie erhalten eine persönliche Beratung, können den Schuh angreifen und anprobieren.

Warum sind Sie Marktfahrerin?

Wir fahren seit 1953 in dritter Generation auf Märkte und führen nebenbei ein Schuhgeschäft in Lackendorf. Ich bin damit aufgewachsen und liebe den Kontakt zu Stamm- und Neukunden und in der Natur zu sein. Das Vertrauen unserer Kunden in uns ist hoch und wir halten was wir versprechen.

Was sind Ihre "Renner"?

Marken- und Gesundheitsschuhe für lose Einlagen geeignet. Auch dem Modetrend entsprechend, für jede Altersgruppe. Das Besondere bei uns sind die Größen bei Damen 35 - 44, sowie in den Weiten G, H, M, K und Herren 38 - 51.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim nächsten burgenländischen Jahrmarkt!

BVZ

www.wko.at/bgld/marktkalender