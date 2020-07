Was zeichnet einen Markt aus?

Marktbesucher finden vor Ort eine umfangreiche Produktvielfalt. Hier gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Gerade der soziale Kontakt ist für viele Kunden wichtig. Das ist für mich völlig in Ordnung, ganz nach meinem Motto: Plaudern, Beraten und Verkaufen.

Warum sind Sie Marktfahrer?

1981 habe ich mit dem Marktfahren begonnen, um für unser Geschäft in Piringsdorf ein zweites Standbein zu haben. Dadurch erreichten wir viele neue Kunden, die wir sonst nie kennengelernt hätten. So sind Märkte für uns ein wichtiger Umsatzbestandteil geworden. Ich bin gerne am Markt, hier ist ein tolles Flair und wir Marktfahrer sind wie eine große Familie.

Was sind Ihre „Renner“?

Wir verkaufen Kinderbekleidung, Damen-/Herrenunterwäsche und Strumpfwaren. Topseller sind T-Shirts und Unterwäsche, denn unsere Qualität ist sehr gut. Ich biete auch kleine Änderungen an. Die geänderte Ware liefere ich am nächsten Markttag.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim nächsten burgenländischen Jahrmarkt!

zVg

www.wko.at/bgld/marktkalender