Der Ort Markt Allhau stellt sich vor

2018 gegründet, konnte die Hillcont Raumsysteme GmbH zur richtigen Zeit dem steigenden Bedarf an flexiblen Raum-/ und Containerlösungen erfüllen. 2021 erfolgte die Eröffnung eines zusätzlichen Standortes inklusive Depot in Traiskirchen. 2022 kam dann die Verlegung des Firmensitzes nach Markt Allhau und gleichzeitig die Gründung der Tochterfirma Hillcont Hungaria Kft. mit Firmensitz in Budapest.

Kommunale Projekte für Hillcont wichtig

Mit zahlreichen kommunalen Projekten konnte Hillcont seine Kompetenz in diesem gesellschaftlich so wichtigen Bereich unterstreichen: Angefangen vom Kindergarten Mariasdorf in High-End-Ausführung als dauerhafte Lösung, bis hin zu einer provisorischen Volksschule über 2.000 Quadratmetern und 500 Schülern in Kottingbrunn, ist es Hillcont gelungen, sich als Bestbieter in zahlreichen Projekten zu behaupten.

Ob Schulzubauten, Umkleidelösungen für Sportplätze oder Jugendzentren – Hillcont konnte sich vor allem im heurigen Jahr vielfach als Spezialist für kommunale Projekte beweisen.

Als neueste Innovation bietet das aufstrebende Unternehmen PV-Dachmodule an, sodass der Stromverbrauch größtenteils selbst erzeugt werden kann. All diese Innovationen stehen am neuen Firmensitz in Markt Allhau zur Besichtigung bereit, wie Geschäftsführer Harald Wolfger bestätigt.

Bisher umgesetzte Projekte sind schöne Bestätigung: „Jeder Besucher ist herzlich bei uns willkommen – wir versuchen, bei der Planung auf die persönlichen Bedürfnisse bestmöglich einzugehen – die bisher umgesetzten Projekte sind dafür eine schöne Bestätigung“, freut sich Wolfger.

KONTAKT

Hillcont Raumsysteme

Industrieweg 1,

7411 Markt Allhau

Tel.: 05/ 7772

Mail: office@hillcont.com

Internet: www.hillcont.com