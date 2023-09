10 Jahre Dracula: Opulentes Grusel-Event feiert Jubiläum

Foto: zVg

Das opulente Grusel-Event hat sich über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht und zieht jedes Jahr zahlreiche Gäste an.

Bereits seit 2013 wird Bram Stokers Weltbestseller Dracula auf Ritterburg Lockenhaus aufwendig inszeniert. Ein vampirerprobtes Ensemble und entsprechende Technik sorgen für eine realistische Darstellung des Schreckensfürsten. Ritterburg Lockenhaus bietet dabei die perfekte Kulisse für das gruselige Spektakel. So werden die Wege rund um die Burg, als auch verschiedene historische Räumlichkeiten wahlweise in das mittelalterliche Schloss Dracula oder in das viktorianische Gut Whitby verwandelt. Die Zuschauer können sich auf eine unvergessliche Reise in die Welt der Vampire freuen.

„Wir sind stolz darauf, dass wir seit 10 Jahren das Publikum mit unserer Inszenierung begeistern können“, sagt Regisseur und Hauptdarsteller Thomas Koziol. „Unser Ziel ist es, den Besuchern ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten und sie hautnah an der Jagd auf den König der Vampire teilhaben zu lassen.“

Das 10-jährige Jubiläum wird natürlich gebührend gefeiert. Neben der bekannten Inszenierung gibt es auch etliche neue Überraschungen zu entdecken. Wer aber mit dem Theater-Event alleine noch nicht genug vom Grusel hat, der kann darüber hinaus stilecht im Burgzimmer nächtigen oder ein eigens dafür kreiertes Gruseldinner im Vorfeld genießen. Für alle, die Graf Dracula auf Ritterburg Lockenhaus live erleben möchten, können sich auf der Webseite des Veranstalters über Termine und Tickets informieren.

Foto: Isabella Kuzmits

Termine

Freitag, 06.10. 2023 (Premiere) 19:30 Uhr

Samstag, 07.10. 2023 19:30 Uhr

Freitag, 13.10. 2023 19:30 Uhr

Samstag, 14.10. 2023 19:30 Uhr

Freitag, 20.10. 2023 19:30 Uhr

Samstag, 21.10. 2023 19:30 Uhr

Mittwoch, 25.10.2023 1930 Uhr

Donnerstag, 26.10. 2023 19:30 Uhr

Freitag, 27.10.2023 19:30 Uhr

Samstag, 28.10.2023 19:30 Uhr

Montag, 30.10.2023 19:30 Uhr

Dienstag, 31.10.2023 19:30 Uhr

Infos und Tickets

www.ritterburg.at | rezeption@ritterburg.at oder 02616/239