ERSTE HILFE RETTET LEBEN!

Foto: Rotes Kreuz

Wir alle kennen faszinierende Geschichten von heldenhaften Lebensrettern aus den Medien und vielleicht sogar aus unserem persönlichen Umfeld. Doch die Wahrheit ist, dass wir alle Leben retten können!

Mit einfach zu erlernenden Erste-Hilfe-Fähigkeiten können wir Menschen retten, die uns nahestehen. Denn die meisten Unfälle und Erkrankungen die Erste-Hilfe-Maßnahmen erfordern, passieren im unmittelbaren Umfeld bei Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen.

So verdoppelt bis verdreifacht eine unverzüglich begonnene Herzdruckmassage bei der Wiederbelebung von Herzkreislaufstillständen die Überlebenschancen der Betroffenen!

Das Rote Kreuz Burgenland bietet ein breites Spektrum an Schulungen wie z.B.: Erste-Hilfe-Kurse (Führerscheinkurs, Kindernotfallkurs, Auffrischungskurs, etc.) an. Diese Kurse erfreuen sich im Burgenland großer Beliebtheit.

Im Jahr 2022 konnten so 6.506 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 589 Kursen zu potenziellen Lebensretterinnen und Lebensrettern ausgebildet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.roteskreuz.at/burgenland