Im Gespräch: Die ehemaligen und der aktuelle Obmann des Weinbauvereins

„Im Jahr 1963 fand die erste Ortsweinkost in Deutschkreutz statt und war von Anfang an ein Erfolg. Im Laufe von sechs Jahrzehnten gab es immer wieder Erweiterungen und Verbesserungen in allen Bereichen, um den Besuchern eine schöne Zeit in Deutschkreutz mit viel Weingenuss bieten zu können. Daraus entwickelt hat sich das Rotweinfestival Mittelburgenland wie wir es heute kennen und lieben. Es ist schön, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein und ich hoffe auf viele weitere erfolgreiche Jahrzehnte dieser großartigen Veranstaltung“, so Christian Kirnbauer, Obmann des Weinbauvereins Deutschkreutz.

Walter Kirnbauer. Vormals Obmann des Weinbauvereins Deutschkreutz. Foto: BVZ, dd

Walter KirnbauerWie lange waren Sie Obmann des Weinbauvereins Deutschkreutz?

„Ich habe 1989 den Obmann übernommen.“

Welche besonderen Ereignisse sind Ihnen in Ihrer Amtszeit in Erinnerung geblieben?

„Wir hatten die Idee, Ausschankhütten zu bauen und sind dann auf die Hauptstraße gewechselt. Ab 1993 war es das Rotweinfestival Mittelburgenland. Wir wussten aber nicht, wie wir die Gäste am Tag beschäftigen sollen. Mit den Tagen der offenen Kellertür hatten wir das Richtige gefunden. Weiters hatten wir noch die Idee, eine Gebietsvinothek in Deutschkreutz zu installieren. Dieses Projekt wurde 1995 umgesetzt, als ich auch der Geschäftsführer war.“.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Weinkost und was wünschen Sie sich für die Zukunft?

„In den 90ern haben wir in Tirol noch Wein-Entwicklungshilfe geleistet, denn damals haben die Tiroler überwiegend Südtiroler Wein verkauft. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Winzer wieder mehr zusammenhalten und an einem Strang ziehen“.

Albert Gesellmann. Vormals Obmann des Weinbauvereins Deutschkreutz. Foto: BVZ, dd

Wie lange waren Sie Obmann des Weinbauvereins Deutschkreutz?

Von 2008 bis Frühling 2019.

Welche besonderen Ereignisse sind Ihnen in Ihrer Amtszeit in Erinnerung geblieben?

Das Interesse an Wein ist stetig gestiegen und es kamen jedes Jahr neue Kunden zum Rotweinfestival und zum Tag der offenen Tür. Im Zuge meiner Amtszeit haben wir den Winzerball wieder aufleben lassen. Leider wird diese Veranstaltung nicht mehr fortgeführt.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Weinkost und was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Die Weinkost hat sich von einem anfänglichen gemütlichen Beisammensein der Vorstandsmitglieder zu einem überregionalem Weinevent entwickelt. Die Besucher kommen nicht nur aus Österreich, sondern auch aus den benachbarten Ländern. Sämtliche Sparten der Wirtschaft sind in das Rotweinfestival eingebunden und profitieren davon. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass das Interesse weiter steigt.

Christian Kirnbauer. Obmann des Weinbauvereins Deutschkreutz. Foto: zVg, qFOTO

Seit wann sind Sie Obmann vom Weinbauverein Deutschkreutz?

Ich bin seit 2019 Obmannn des Weinbauvereines, davor war ich 6 Jahre Kassier.

Welche besonderen Ereignisse sind Ihnen in Ihrer Amtszeit in Erinnerung geblieben?

In meine erste Periode fiel die Corona-Pandemie, das war eine sehr herausfordernde Zeit. Das Rotweinfestival 2020 fiel komplett aus. Wir haben in kürzester Zeit ein hochprofessionelles Videoprojekt auf die Beine gestellt um den Menschen ein bisschen Ablenkung zu bieten und um unseren Weinen ohne Events eine Bühne bieten zu können.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Weinkost und was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Die Gründer der Deutschkreutzer Weinkost waren echte Pioniere. Die Entwicklung war stets positiv und es gab immer Erweiterungen und Verbesserungen bis zum Rotweinfestival Mittelburgenland, wie wir es heute kennen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass alle den Wert dieser Veranstaltung erkennen und zu schätzen wissen.