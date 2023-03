Volles Service von O.K. Haus

Der vielfach ausgezeichnete und zertifizierte Betrieb errichtet Ein- und Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, Schulen, Kindergärten und Arztordinationen hauptsächlich in den Bundesländern Burgenland, Steiermark und Niederösterreich. Als Hersteller von Premium Holz Gebäuden verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung und kann daher genau sagen, worauf es bei der Planung und Architektur eines Gebäudes ankommt, um eine optimale Gebäudeeffizienz zu erreichen.

Rundum-Sorglos-Paket für die Häuselbauer

Von Beginn an berücksichtigt das Unternehmen individuelle Wünsche, Kostenrahmen und alle behördlichen Auflagen und erstellt dann einzigartige Hauskonzepte. Dabei wird der benötigte Raum bestimmt, die Position des Grundstücks berücksichtigt und über die gewünschte Haustechnik beraten. Ebenso werden alle Nachfolgegewerke sorgfältig geplant und koordiniert.

Stressfrei bauen mit guter Vorarbeit

O.K. Energie Haus bietet seinen Kunden ein Full Service und somit alles aus einer Hand – von der Planung und Energieausweiserstellung über die Bauphysik, Produktion und Montage bis hin zur Fertigstellung und schlüsselfertigen Übergabe. Das ökologisch gebaute Werk in Großpetersdorf ist mit modernster Technik und einem leistungsstarken Maschinenpark auf absolutem High-End-Niveau ausgestattet.

Monate- oder sogar jahrelangen Baustellenstress von Eigenheimen gibt es bei O.K. Energie Haus nicht. Im Gegensatz zum herkömmlichen Bau auf der Baustelle wird bei O.K. Energie Haus das Objekt großteils im Werk vorgefertigt. Die einzelnen Wände kommen bereits mit eingebauten Fenstern, Verrohrung, Dämmung und vielem mehr auf die Montagestelle. In nur zwei Wochen sind die Häuser so weit fertiggestellt, dass nur noch die Ausbauarbeiten übrigbleiben. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten und sorgt für eine schnelle, saubere und kontrollierte Fertigstellung.

O.K. Haus bietet Kunden eine Fixpreisgarantie

Finanzierungsmöglichkeiten und Holz-Rohstoffpreise normalisieren sich weitgehend. Baukostensteigerungen sind durch eine Fixpreisgarantie ausgeschlossen und somit ist aktuell ein guter Zeitpunkt für die Verwirklichung von Hausbauträumen zur Steigerung der Lebensqualität.

Energiekosten bleiben dauerhaft niedrig

Aber nicht nur die Effizienz der Produktion, sondern auch die Nachhaltigkeit der Gebäude ist ein wichtiges Thema. Die Häuser bestehen aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und sind ökologisch nachhaltig. Dadurch bieten sie durch ihre Wertbeständigkeit und Anpassbarkeit langfristigen Wohnkomfort und benötigen weniger Ressourcen und Energie in der Herstellung und im Betrieb. Das macht sie zu einer zukunftssicheren Wahl für umweltbewusste Bauleute mit dauerhaft niedrigen Energiekosten, die die Umwelt und den Geldbeutel entlasten möchten.

Die Belegschaft des regionalen Leitbetriebes setzt sich aus rund 50 bestens qualifizierten Mitarbeitern zusammen, die alle aus der Umgebung stammen. Mit ihren ausgeprägten Kompetenzen bilden sie das Herzstück des Unternehmens. Zur Sicherung des aktuellen Wissensstandes nimmt das gesamte Team an regelmäßigen Schulungsmaßnahmen teil, viele davon werden in der eigens dafür geschaffenen O.K. Akademie durchgeführt. Die ständige und gewissenhafte Ausbildung von Lehrlingen zu kompetenten Facharbeitern sichert den Kunden dauerhafte Qualität bei den gemeinsamen Bauvorhaben.

Ausgezeichnete Mitarbeiter schon in der Lehre

Ausgezeichnet. Florens Baumann und Peter Jandrasits (Leiter Produktion). Foto: zVg/O.K.

Florens, einer der jüngsten Lehrlinge, fügt sich nahtlos in die Erfolge der O.K. Haus - Lehrlinge ein. Er holte sich beim Landeslehrlingswettbewerb der Zimmerer des 2. Berufschuljahres den Sieg und schloss das Schuljahr zusätzlich mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

DI Harald Knor, Leitung Planung/Forschung und Entwicklung bei O.K. Energie Haus, hat berufsbegleitend einen Universitätslehrgang im Bereich „Nachhaltiges Bauen“ an der TU-Wien in Kooperation mit TU-Graz mit Auszeichnung absolviert. Gleichzeitig legte er die Prüfung zum zertifizierten ÖGNI-Auditor ab. Die ÖGNI (österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft) zertifiziert Gebäude mit hohem ökologischem, ökonomischem und soziokulturellem Mehrwert für die Umwelt.

Einreichungen zum „Energy Globe World Award“

Ausbildung für die Umwelt. O.K. Haus-Geschäftsführer Michael Oberfeichtner, Harald Knor und Barbara Eigenstiller. Foto: zVg/O.K.

Die besten Projekte eines Landes werden jährlich mit dem nationalen „Energy Globe Award“ ausgezeichnet, welche auch am „Energy Globe World Award“ teilnehmen. O.K. Energie Haus wurde für herausragende nachhaltige Vorzeigeprojekte mit Fokus auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Einsatz erneuerbarer Energien nominiert. Drei Vorzeigeprojekte wurden eingereicht: Ein Einfamilienhaus aus Sulz, die Volksschule Neuberg und das O.K. Energie Haus Werk in Großpetersdorf.