Ein Badetag mit der ganzen Familie kann ein großer Spaß sein – allerdings gilt es auch Vorsicht walten zu lassen. Vor allem wer mit kleinen Kindern unterwegs ist, sollte sich der Unfallrisiken im Freibad oder am Badesee bewusst sein. Auch trotz Schwimmflügel oder Schwimmweste darf man sein Kind nie aus den Augen lassen. Bestenfalls lernt es schon in jungem Alter schwimmen. Hierfür gibt es eigene Schwimmkurse für Kinder mit ausgebildetem Personal. Nicht nur in öffentlichen Badeanlagen können Unfälle passieren, vor allem im privaten Bereich sollte man sich der Risiken bewusst sein. Gartenteiche oder Pools sollten daher gut gesichert sein. Am besten, man lässt sich im Fachhandel beraten.

Auch Erwachsene sollten einige Regeln für einen sicheren Badetag beachten. So sollte man nie in ein unbekanntes Gewässer springen – ist es möglicherweise zu seicht, kann man lebensgefährlich verletzt werden. Im Allgemeinen ist es ratsam, nur dort baden zu gehen, wo es auch ausdrücklich erlaubt ist. Darüber hinaus dürfen die eigenen Kräfte nicht überschätzt werden. Bei langen Strecken ist Vorsicht geboten, hier kann man sich leicht in der Entfernung verschätzen.

Shutterstock/ Kozub Vasyl Sicher im Wasser. Wer beim Baden in Freibädern oder Badeseen einige Verhaltensregeln beachtet, kommt sicher gut durch den Sommer.

Auch Erwachsene müssen daher umsichtig vorgehen und mit ihre Kräften gut haushalten. Daher gilt auch als wichtige Regel: Nie unter Alkoholeinfluss schwimmen gehen. Der Alkohol setzt die Reaktionszeit herab und macht träge. Auch die Koordinationsfähigkeit ist getrübt. Ebenso schlecht ist es, direkt nach dem Essen schwimmen zu gehen, Übelkeit und Erbrechen können die Folge sein.

Bei Gewittern kann schwimmen oder baden im Wasser lebensgefährlich sein. Am besten, man verlässt ehestmöglich das Gewässer und sucht ein sicheres Gebäude auf, denn auch in Ufer- oder Beckennähe kann es gefährlich sein. Ist das nicht möglich, kann man während eines Gewitters auch im Auto warten.