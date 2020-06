In Gols gibt es zehn Kinderspielplätze. So machte die Gemeinde Gols aus der „Corona-Zeit“ im März und April in diesem Zusammenhang das Bestmögliche und nahm die Gelegenheit wahr, die Spielplätze, die gesetzlich gesperrt und nicht benutzbar waren, in einem größeren Umfang zu renovieren und zu erweitern.

Seit 1. Mai wieder geöffnet

Viele Spielgeräte wurden dabei saniert, alte Geräte erneuert. Alle Geräte wurden auf ihre „TÜV“-Tauglichkeit geprüft und zusätzlich wurden neue Spielgeräte angeschafft, etwa ein Kletterturm, eine Kletteranlage, eine Kletterwand, ein Balancierparcours und ein Federbalken. Der Fokus auf Instandhaltung und Erweiterung der Spielplätze bleibt auch für die nächsten Jahre bestehen. Dies geschieht seitens der Gemeinde im Sinne der Golser Familien. Seit 1. Mai sind alle Spielplätze wieder geöffnet.