Die BVZ sprach mit Winzer Uwe Schiefer über seine Vorhaben, seine Idee mit dem Online Shop und seine drei Weinpakete

BVZ: Was macht den besonderen Geschmack Ihrer Weine aus?

Uwe Schiefer: „Meine Weine sind vom Schieferboden des Eisenbergs geprägt. Die konzentrierte Mineralik präsentiert sich in den ersten Jahren kantig und am Anfang oft verschlossen. Mit den Jahren der Reife aber wandeln sich die Weine zu leichtfüßiger kühler Eleganz mit wunderbarem Tiefgang.“

BVZ: Sie sind bekannt dafür, perfekt gereifte Weine anzubieten. Worauf achten Sie dabei speziell?

Uwe Schiefer: „Weine vom Eisenberg, und meine Weine ganz besonders, brauchen Zeit, um ihre Schönheit entfalten zu können. Mir ist es daher ein großes Anliegen, dass meine Weine getrunken werden, wenn sie eine bestimmte Reife erreicht haben – dafür lasse ich Flaschen gerne ein paar Jahre im eigenen Keller liegen, statt sie auf den Markt zu bringen.“

Steve Haider

BVZ: Was bieten Sie Neues an?

Schiefer: „Ab sofort kann man unter dem Titel ‚I drink from Austria‘ drei Weinpakete auf weinbau-schiefer.at online bestellen. In den drei Paketen ‚trinkfreude.pur‘, ‚echte.charaktertypen‘ und ‚schiefer.unlimited‘ gibt es ausgewählte Weinraritäten zum Vorteilspreis.“

BVZ: Sie arbeiten seit 2017 auch mit dem Münchner Entrepreneur Hans Kilger zusammen. Was ist aus der Zusammenarbeit entstanden?

Schiefer: Hans Kilger ist ein Münchner Unternehmer, er seit einigen Jahren mehrere Unternehmen in der Gastronomie und Hotellerie, vorwiegend in der Steiermark und in der Zwischenzeit auch im Südburgenland, betreibt. Neben zwei Weingütern, die auch in der Steiermark angesiedelt sind, haben Hans Kilger und ich auch ein spannendes Rotweinprojekt gestartet.