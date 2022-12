Wintererlebnis auf Schloss Hof

Ob ein Spaziergang auf dem weitläufigen Barockareal, ein Besuch bei den tierischen Bewohnern im Gutshof oder ein Streifzug durch die Orangerie zwischen den Düften von blühenden Orangen- und Zitronenbäumen – Schloss Hof bietet auch im Winter täglich ein Ausflugsziel für alle Sinne!

Das Schloss überzeugt mit den Prunkräumen und den klassischen Führungen, der Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ und einem vielfältigen Spezialführungsangebot an ausgewählten Terminen, mit Einblicken in den winterlichen Barockgarten, die historischen Persönlichkeiten Maria Theresia und Prinz Eugen und dessen exotischen Pflanzenschätze. Auch eine neue Kinderführung mit dem Titel „Märchen aus der Tasche“ wartet auf die Gäste am 1.1., 5.2. und 5.3.2023 um 15 Uhr.

An den Wochenenden sowie täglich in den Weihnachts- und Semesterferien wird ein abwechslungsreiches Kinder- und Familienprogramm geboten. Mit dabei sind Kasperl & Co.-Aufführungen, magische Zaubershows, Konzerte für die ganze Familie, kreative Workshops rund ums Töpfern und Porzellan bemalen, Bastelstunden im Kreativatelier und barocke Verkleidungsworkshops mit Basteln von Accessoires. Auch die Ponys von Schloss Hof freuen sich darauf im Winter beim Ponyreiten im Einsatz zu sein – bei Schlechtwetter gibt es eine informative Ponypflege im Stall.

Alle, die für einen Nachmittag in barocke Gefilde eintauchen möchten sind bei der „Kaiserlichen Tea-Time“ in der Orangerie von Schloss Hof genau richtig. Erleben Sie ein genussvolles Erlebnis zwischen duftenden Pomeranzen und Granatapfel-Bäumchen, bei feinen Köstlichkeiten wie Marmelade-Scones, diverse Teesorten, leckere Salate und Sandwiches und kleinen Süßspeisen. Eine exklusive Führung durch die Prunkräume im Schloss rundet das imperiale Erlebnis ab.

Termine: 15.1., 29.1., 5.2., 19.2., 5.3., 12.3.2023 | jeweils 13:30 Uhr | Mit Voranmeldung.

Mehr Informationen zu Programm & Preise

Kontakt:

Schloss Hof

2294 Schloßhof 1

+43 (0)2285 20 000

Öffnungszeiten: täglich 10 – 16 Uhr (außer 24.12.)