Ab dem Schuljahr 2021/22 können Sie am PANNONEUM Neusiedl am See die Reife- und Diplomprüfung in einem Aufbau-lehrgang nachholen.

Der Aufbaulehrgang für wirtschaftliche Berufe am PANNONEUM Neusiedl am See wird als Tagesform geführt und eröffnet jungen Erwachsenen eine Chance zur Weiterbildung im schulischen Umfeld – ohne zusätzliche Kosten. Interessant ist diese Schulform für Absolventinnen und Absolventen von Handelsschulen, Fachschulen für wirtschaftliche Berufe oder Hotelfachschulen. Aber auch junge Erwachsene mit Lehrabschlussprüfungen aus bestimmten Berufssparten können den Aufbaulehrgang besuchen.

In drei Jahren wird neben Allgemeinbildung und kaufmännischem Wissen auch prakti-sches Fachwissen erworben. Sie schließen den Aufbaulehrgang mit der Matura ab, die das berufliche Fortkommen sichert und zum Studium an Universitäten und Fachhochschulen berechtigt.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Aufgrund der aktuellen Sicherheits- und Hygienebestimmungen wird es heuer keinen Tag der offenen Tür am PANNONEUM geben. Um Ihnen dennoch die Möglichkeit zu geben, unsere Schule kennenzu-lernen und sich beraten zu lassen, setzen wir heuer auf Informationsge-spräche und eine virtuelle Präsentation der Schule. Alle Informationen dazu fi nden Sie auf unserer Homepage www.pannoneum.at

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!