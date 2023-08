Alles für den Schulstart!

Gunter Drexler, Obmann des burgenländischen Papierfachhandels. Foto: WKB/Desch-Drexler, Picasa

2.569 Tafelklassler fiebern laut Bildungsdirektion Burgenland dem ersten Schultag begeistert entgegen. Eine eigene Schultasche, die Box mit tollen Stiften – all die Kleinigkeiten, die mit dem Schulstart in Verbindung stehen, tragen zur Begeisterung des Kindes bei. Schulbeginn bedeutet den Eintritt in eine neue Welt. Einiges gilt es vorzubereiten, bevor dieser wichtige Tag kommt.

Erfahrung und Expertise für Eltern und Kinder

Schultaschen, Schultüten und Schulmaterial muss besorgt werden. Und genau dabei will der burgenländische Papierfachhandel Eltern und Kinder mit seiner Erfahrung und Expertise beistehen, denn er steht für hochwertige Qualität und fachkundige Beratung.

Insgesamt werden ab September rund 32.000 Kinder und Jugendliche in ganz Burgenland die Schulbank drücken. Derzeit laufen im Papierfachhandel die Vorbereitungen für den bevorstehenden Schulbeginn auf Hochtouren.

Stärken des heimischen Handels nutzen

Vielerorts halten Schülerinnen und Schüler und Eltern bereits Listen mit Schulsachen in den Händen, die für das neue Schuljahr benötigt werden. Laut Gunter Drexler, Obmann des Gremiums Papier- und Spielwarenhandel in der Wirtschaftskammer Burgenland, hat der Papierfachhandel jede Menge Vorzüge und Stärken, die er voll ausspielen wird. Neben einem umfangreichen Sortiment gibt es hochqualitative Produkte, die man auch ausprobieren kann. Ebenso sind das Preis-/Leistungsverhältnis und die kompetente Beratung unschlagbare Argumente für den Einkauf im Fachhandel.

Auf Nachhaltigkeit wird viel Wert gelegt

Der burgenländische Papierfachhandel sieht sich zudem auch verpflichtet, das Burgenland beim Schuleinkauf zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Das bedeutet, dem Prinzip der Nachhaltigkeit zu folgen, die Umwelt zu schützen, sowie unser Umfeld so zu gestalten, dass wir mit gutem Gewissen einen intakten Lebensraum der nächsten Generation übergeben können. Daher werden im Papierfachhandel auch immer mehr nachhaltige Produkte angeboten, die auch beim Schuleinkauf zum Umweltschutz beitragen.

Gewünschtes Schulpaket kann abgeholt werden

Zudem bieten viele Händler einen sogenannten Schullisten-Service an, bei dem Eltern ihre Schullisten abgeben oder per E-Mail senden können. Das gut ausgebildete Personal steht bei der Wahl der notwendigen Unterrichtsmaterialien mit Rat und Tat zur Seite, treibt selbst ausgefallene Produkte auf, die in den Schulen mitunter verlangt werden, und vereinfacht somit den Familien den Schulstart.

Schlussendlich appelliert Obmann Gunter Drexler an die Kundinnen und Kunden, sich bei den ansässigen Fachhändlern vor Ort von ihren Leistungen überzeugen zu lassen und lokal einzukaufen.