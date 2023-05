Schwimmübungen für Kids

Manche Kinder fühlen sich im Wasser pudelwohl, anderen ist es ein wenig suspekt. Mit fünf Jahren sollten Kinder idealerweise schwimmen lernen, um sicherer am und im Wasser zu sein. Sinnvoll ist es, langsam in das Wasser zu gehen, welches Stück für Stück tiefer wird und sich gleichzeitig etwa an einer Schwimmnudel festzuhalten. Hier k

ann man sich gut vorlehnen und Schwimmbewegungen machen. So können Nichtschwimmer die Scheu vor dem Wasser nach und nach ablegen.

Auch daheim in der Badewanne können Kinder schon Übungen machen: Wer eine Badewanne hat, kann üben, langsam unterzutauchen, unter Wasser die Augen zu öffnen und auszuatmen. Dabei lernen die Kinder, dass es nicht schlimm ist, unter Wasser auszuatmen.

Anfänger können zu Hause auch gut die Bewegungsmuster für das Brustschwimmen „trocken“ üben. Am besten setzt man sich auf den Fußboden gegen eine Wand gelehnt, damit der Rücke gerade bleibt. Für die Froschbeine streckt man die Beine gerade aus und zieht sie dann mit gebeugten Knien zum Oberkörper. Bei den Froscharmen nimmt man die Hände zusammen ausgestreckt vor dem Körper. Dann dreht man die Handflächen um, macht mit den Armen einen großen Kreis, klatscht einmal vor der Brust und streckt die Arme aus.

Wenn man sich ans Wasser wagt, ist es wichtig, den Spaß nicht zu verlieren: Das Wasser sollte warm genug sein und es darf ruhig gespielt und geplanscht werden. Sind Erwachsene die ganze Zeit mit dabei, braucht ein Kind nicht unbedingt Schwimmhilfen — es kann auch vom Erwachsenen gehalten werden. Ansonsten eignen sich Schwimmnudeln sehr gut.