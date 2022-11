Fit in der Schule, stark im Leben!

Die SMS Frauenkirchen trägt das Schulsport-Gütesiegel in Gold und ist eine ÖKOLOG und „Expert+ Schule“.

Schulschwerpunkte

Sport – Grundtechniken und Taktiken, Mannschaftsspiele (Fußball für Mädchen und Knaben, Volleyball, Handball, etc.), Geräteturnen, Verbesserung der Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit, Turnprüfungen, Schwimmabzeichen, Teilnahme an diversen Sportveranstaltungen

Zur Wahl ab der 7. Schulstufe

Coding und Robotik – komplexes und gemeinschaftliches Problemlösen, Toleranz für Mehrdeutigkeit, Förderung des logischen Denkens, Verständnis für die Welt der neuen Medien



English in Culture and Nature – Englisch als Unterrichtssprache zur Vermittlung von Inhalten aus den Bereichen Kultur, Naturwissenschaft, Tourismus, Technik, etc., Exkursionen mit Führungen in englischer Sprache, Förderung der Kommunikationsfähigkeit in Englisch

UMEN – Umwelt & Energie mit natur-wissenschaftlicher Ausrichtung

Digitale Grundbildung und Soziales Lernen als eigene Unterrichtsfächer auf allen Schulstufen



Zusätzliche Angebote

Sprachwoche im Ausland, Schulhund, Active Boards, „Native Speaker Week“, Berufspraktische Tage, Kreatives Gestalten,

Theaterworkshop, Schwimmen u.v.m.!

Betreuung

Mittagsaufsicht, pädagogisch betreute Lernstunden, Mittagessen, Nachmittagsbetreuung

Beratung

Beratungslehrer/innen, Schülerberater für Berufswahl, Lerncoaches, Buddysystem (erfahrene Mittelschüler begleiten Neueinsteiger), Schulsozialarbeiter