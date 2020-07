Langweile hat hier Hausverbot! Denn seit 1. Juli starten die Sonnentherme Lutzmannsburg und das Hotel Sonnenpark in den Supersommer. „Dieser Sommer wird Sie verzaubern. Deswegen startete unser Sommerprogramm „Magic Summer“ mit zahleichen Programmhighlights, bekannten Künstlern und Angebotsinnovationen rechtzeitig zu Ferienbeginn. Events und Attraktionen für die Kids rund um die Uhr. Und Sonnenschein gibt’s oben drauf“, erklärt Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme und des Hotels Sonnenpark.

Das Plus für das Familienbudget: Das Wochenprogramm ist für alle Kids kostenlos. Der weitläufige Outdoor-Bereich avanciert zum Erlebnisparadies und zur Event-Area unter freiem Himmel.

Unendlicher Sommerspaß

BVZ

Bis 13. September treten sieben verschiedene und beliebte Künstler, wie zum Beispiel bekannte Magier und Illusionisten, auf der neuen 60 Quadratmeter großen Eventbühne mit 200 bequemen und beschatteten Sitzplätzen im Freigelände der Sonnentherme auf.

Mit insgesamt 122 Auftritten an 61 Tagen wird das Publikum in verzaubernde Welten entführt und ein Feuerwerk an magischen Momenten erleben.

Spaß auf den Mega-Rutschen!

Auf die Rutschen, fertig, los! Die sieben längsten Rutschen mit mehr als 800 Rutschmetern runterflitzen oder auf der längsten Virtual Reality Wasserrutsche der Welt in mystische Welten eintauchen.

Ein weiteres Event-Highlight: Der „16. Citroen Speed Contest“, bei dem am 18. Juli die Schnellsten auf der 202 Meter langen Mega-Rutsche „Twister“ gesucht werden. Die Teilnahme ist kostenlos, gratis Startersackerl inklusive. Weiters erhält jeder Teilnehmer/Familie ein nettes Startgeschenk und seine persönliche Speed Contest Urkunde. Für die ersten drei jeder Wertungsgruppe gibt es schöne Pokale und wertvolle Sachpreise. Der jeweilige Sieger trägt für 1 Jahr den Titel: „Internationaler Meister auf Twister“. Voranmeldungen sind unter office@sonnentherme.at mit Name, Geburtsdatum und Adresse (bis spätestens Donnerstag, 16. Juli, 12 Uhr) oder direkt vor Ort in der Rutschenlandehalle bis jeweils 5 Minuten vor Startbeginn möglich.

Werbung

Infos zum „Magic Summer“ und „16. Citroen Speed Contest“ in der Sonnentherme auf: www.sonnentherme.at